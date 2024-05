FC Bayern München, News und Gerüchte - "Nicht die einfachste Wahl": FCB holt französisches Sturmjuwel

FC Bayern München, News: Thomas Hitzlsperger wundert sich über FCB-Trainersuche

Nach der unerwarteten Absage von Ralf Rangnick am Donnerstag meldete sich nun Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger zu Wort. Der 42-Jährige zeigte sich verwundert über die Prozesse beim FC Bayern und die Kommunikation im Zuge der Suche nach einem Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Thomas Tuchel.

Bei X schrieb Hitzlsperger: "Verstehe nicht, warum bei den Bayern sich so viele berufen fühlen, über den Trainer Auskunft zu geben und sogar Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen." Laut dem früheren VfB-Profi sei einzig Max Eberl als Sportvorstand für die Aufgabe zuständig und verantwortlich. Namentlich erwähnte er Herbert Hainer als Präsident und Uli Hoeneß als Ehrenpräsident, die nicht in er Verantwortung stünden, sich aber zuletzt sehr präsent beim Trainer-Thema in der Öffentlichkeit äußerten.