Der perfekte Reservist: Wie Thomas Müller dem FC Bayern München trotz ungewohnter Rolle hilft

FC Bayern: Neuer, Freund und Hainer schwärmen von Müller

Der Münchner Führungszirkel erscheint aktuell ungewöhnlich labil. Kapitän Neuer kommt aus einer langen Verletzungspause und befindet sich wie Müller auf der Zielgeraden seiner Karriere; die Mittelfeld-Strategen Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind arbeitszeitfüllend mit sich selbst beschäftigt; Torjäger Harry Kane gehört erst seit kurzem zur Mannschaft. Die Klubführung verfolgt das mit großer Sorge, vor allem Kimmich und Goretzka würden kritisch beäugt.

In dieser komplizierten Gemengelage spielt Müller trotz seiner schwindenden sportlichen Relevanz eine entscheidende Rolle. "Er ist ein ganz wichtiger Führungsspieler für uns, auch wenn er nicht immer auf dem Platz steht. Thomas ist sich auch nicht zu schade, etwas zu sagen, wenn er nicht spielt", lobte Neuer in Manchester. Und noch wichtiger: Wenn er dann etwas sagt, dann ist es keine Kritik an seinem eigenen Reservistendasein.

Müller weiß: Der Klub ist größer als er selbst (auch wenn niemand so nahe rankommt wie der 1,85 Meter große Oberbayer). Gerade in der aktuellen Zeit zeigt sich sein tadelloser Charakter. Ein "ganz klares Vorbild" sei Müller laut seines langjährigen Klub- und Nationalmannschaftskollegen Neuer. "Thomas verhält sich in der Kabine extrem professionell", bekundete auch Sportdirektor Christoph Freund.