FC Bayern, News und Gerüchte: Ein spanischer Nationalspieler könnte Alphonso Davies ersetzen

FC Bayern, Gerücht: Miguel Gutiérrez vom FC Girona ist ein Kandidat

Der FC Bayern hält angesichts des Vertragspokers mit Alphonso Davies (bis 2025 gebunden) die Augen nach einem möglichen neuen Linksverteidiger offen. Laut Sport1 ist dabei Miguel Gutiérrez vom FC Girona in das Visier der FCB-Verantwortlichen gerückt. Der 22-Jährige, der vor einigen Wochen für die spanische A-Nationalmannschaft debütierte, werde beobachtet und sei für die Münchener interessant.

Auch das spanische Portal Relevo hatte vor wenigen Tagen von einem Interesse des FC Bayern an Gutiérrez berichtet. Dieser stammt aus der Jugend Real Madrids und ist noch bis 2027 an Girona gebunden. Real soll sich bei seinem Verkauf im Sommer 2022 eine Rückkaufklausel in Höhe von acht Millionen Euro gesichert haben.

Zudem hat der 22-Jährige eine festgeschriebene Ablöse von 35 Millionen Euro. Sollte ein Verein bereit sein, diese zu zahlen, hätte Real erneut ein Vorkaufsrecht und könnte den Spieler für jene Summe ebenfalls verpflichten.

Gutiérrez kann nicht nur als Linksverteidiger sondern auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden. In der laufenden Saison absolvierte der U19-Europameister von 2019 17 Partien für Girona. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte drei Assists. Zuletzt trumpfte er beim 4:2 beim den FC Barcelona im Spitzenspiel groß auf und steuerte einen Treffer zum Auswärtssieg bei.