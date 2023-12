FC Bayern München, News und Geruechte: Keine Führungsspieler? Vier Topstars wohl auf der Kippe - neuer Abwehrchef gesucht

© getty

FC Bayern, News: Kingsley Coman stichelt gegen Robert Lewandowski

Kinsgley Coman vom FC Bayern München hat in höchsten Tönen von seinem neuen Teamkollegen Harry Kane geschwärmt und vermeintlich gegen Robert Lewandowski gestichelt.

"Ich wusste, dass er gut ist, aber ich wusste nicht, dass er so gut ist. Es ist schön, mit einem solchen Stürmer spielen zu können. Ich habe immer mit so tollen Stürmern wie Lewandowski oder Benzema in der Nationalmannschaft gespielt, oder früher sogar mit Tevez", sagte Coman bei Sky Sport News über Kane.

Es sei "wirklich schön, jemanden wie ihn zu haben, auf den man sich verlassen kann, um Tore zu schießen."

Insbesondere die Uneigennützigkeit des Engländers begeistert Coman. "Ich denke, der Unterschied ist, dass Kane nicht egoistisch ist, und normalerweise sind die meisten Spieler mit der Nummer 9 egoistisch. Sie müssen viele Tore schießen und das ist der Grund, warum sie so viele Tore schießen." Eine Aussage, die als Seitenhiem gegen Lewandowski ausgelegt werden kann. Dem Polen wurde in der Vergangenheit häufiger Egoismus vorgeworfen.

Kane steht nach 19 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister bei 22 Treffern. Zudem steuerte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sieben Assists bei.

"Im Moment hat Kane so viele Tore geschossen, aber er gibt auch verrückte, schöne Pässe zu Leroy oder zu mir oder zu Jamal und zu allen anderen. Der Unterschied ist, dass er mehr ein Teamplayer ist als die meisten Stürmer, mit denen ich gespielt habe", erklärte Coman.