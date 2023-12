"Spektakulärer Spieler": Bayern-Trainer Thomas Tuchel und sein Werben um einen Milliarden-Euro-Mann

© getty

FC Bayern: Ronald Araújo wäre der verspätete Ersatz für Benjamin Pavard

Das liegt zunächst einmal an Araújos Position. Der 16-malige Nationalspieler Uruguays ist gelernter Innenverteidiger, kann aber ohne Qualitätsverlust auch auf der rechten Abwehrseite aufgeboten werden. Er wäre also praktisch der verspätete Ersatz für den zu Inter Mailand abgewanderten Benjamin Pavard.

Da Rechts- und Innenverteidigung neben dem defensiven Mittelfeld die Positionen sind, auf denen die Bayern nachlegen wollen, könnte man mit einer Araújo-Verpflichtung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So kommentierte Bayerns Sportchef Christoph Freund am Dienstag bei Amazon Prime auch die entsprechende Feststellung von Matthias Sammer mit einem Lächeln und meinte: "Ja, dann: Gebongt! Oder?"

Weiter meinte der Österreicher: "Im Winter ist es sowieso nicht so einfach, aber wir werden sehen, was uns gelingt. Aber natürlich: Wir wissen, dass wir Bedarf haben."

Araújo verkörpert genau das, was sich Tuchel von einem Verteidiger wünscht: Der 24-Jährige ist ein ungemein aggressiver Spieler, ohne dabei allerdings unfair zu sein. Er geht hart in die Zweikämpfe und lässt in diesen nicht locker. Er führt jedes Duell wirklich "zu Ende" und ist unnachgiebig. Eine Art Gegenspieler, auf die kein Stürmer gerne trifft.

Araújo ist auch ein exzellenter Ballgewinner, der Pässe zu seinen Gegenspielern gut antizipiert und sich dann gerne vor den Stürmer schiebt, um die Kugel abzufangen.

Eine Inspiration war für Araújo dabei der ehemalige Barcelona-Verteidiger Gerard Piqué. Beide spielten noch kurz bei den Profis zusammen. "Ich versuche immer, Gerard zuzuschauen, weil er ein großes Vorbild für mich ist", schilderte Araújo einst: "Seine Ballbehandlung und sein Gespür für die Position! Er ist nicht sehr schnell, aber er ist immer am richtigen Ort. Bei ihm sehe ich die Dinge, die mir noch fehlen."

Ganz so viele Dinge fehlen Araújo aber gar nicht mehr. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Barcelona 2022/23 mit nur 20 Gegentoren in 38 Spielen die beste Abwehr in den Spitzenligen Europas stellte und den Meistertitel zurück nach Katalonien holte. In der laufenden Saison ist er der herausragende Akteur Barças, wenngleich es sportlich gerade nicht mehr so prall läuft.