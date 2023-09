FC Bayern München geht leer aus am Deadline Day: João Palhinha kommt nicht

Der sich bereits abzeichnende Wechsel von Mittelfeldspieler Joao Palhinha zum FC Bayern München ist geplatzt. Das berichten Sky und Sport1 übereinstimmend.

Palhinha war bereits am späten Vormittag in München gelandet und hatte auch bereits den Medizincheck am Trainingsgelände des FC Bayern München absolviert. Kurz vor dem Ende der Transferperiode in Deutschland um 18 Uhr platzte der Transfer dann aber doch noch.

Wie Sport1 berichtet, lag das an der fehlenden endgültigen Freigabe des FC Fulham. Bei den Engländern steht Palhinha noch bis 2027 unter Vertrag und wird nun auch weiter in der Premier League spielen, weil Fulham wohl keinen adäquaten Ersatz finden konnte.

Laut Sport1 hätte Palhinha rund 58 Millionen Euro an Ablöse kosten sollen, zudem wären wohl noch Bonuszahlungen von bis zu 9,3 Millionen Euro hinzugekommen.

Am Freitagmittag hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz noch gesagt: "Es scheint auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauszulaufen."

FC Bayern München: Auch Bella-Kotchap kommt wohl nicht

Tuchel bekommt seinen Wunschspieler für das defensive Mittelfeld damit nun nicht. Zudem ging Bayern wohl auch bei Armel Bella-Kotchap leer aus, der für die Defensive aus Southampton kommen sollte. Damit hat der FC Bayern München seinen Kader in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Vergangenes Wochenende war erst Rechtsverteidiger Josip Stanisic an Bayer Leverkusen ausgeliehen worden, unter der Woche durfte dann noch Verteidiger-Allrounder Benjamin Pavard wunschgemäß zu Inter Mailand wechseln.

Bayern kassierte zwar mindestens 30 Millionen Euro, dafür geht Trainer Thomas Tuchel nun mit nur drei nominellen zentralen Mittelfeldspielern (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer) und nur einem gelernten Rechtsverteidiger (Noussair Mazraoui) in die Englischen Wochen. Thomas Tuchel gestand bereits Freitag Nachmittag Fehler bei der Transferplanung ein. Ob nun Ryan Gravenberch, der sich mit dem FC Liverpool bereits einig ist, die Wechselfreigabe bekommt, ist offen. In der Premier League können noch bis Mitternacht am Freitag Transfers durchgeführt werden.