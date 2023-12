FC Bayern München, Erkenntnisse zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg: Thomas Müller der heimliche Jugendspieler - Transfer auf dieser Position unausweichlich

© getty

Dayot Upamecano und Min-jae Kim ergänzen sich endlich, aber ...

Das Comeback von de Ligt nach wochenlanger Verletzungspause noch vor der Winterpause dürfte derweil für eine gewisse Erleichterung bei Tuchel sorgen. Denn die Kadersituation wird sich Anfang des neuen Jahres nicht wirklich entspannen. Ganz im Gegenteil.

In Min-jae Kim verliert Tuchel den Innenverteidiger, auf den er in der Bundesliga in jedem Spiel von Beginn an setzte. Der Südkoreaner wird seine Nationalmannschaft erwartungsgemäß beim Asien Cup vertreten und den Bayern einige Spiele nicht zur Verfügung stehen.

Den Umstand macht noch viel bitterer, dass Kim sich nach teilweise sehr durchwachsenen Leistungen an der Seite von Dayot Upamecano - in den meisten Fällen sein Partner in der Abwehrzentrale - endlich gefunden zu haben scheint. Nach seinem schwachen Auftritt beim 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt hatte er gegen den VfB Stuttgart seine wohl beste Leistung im FCB-Trikot abgeliefert - und endlich gezeigt, warum er in Neapel den Spitznamen "Monster" bekommen hatte.

Gegen Wolfsburg knüpfte er an diese Leistung an und überzeugte als sicherer Passgeber und vor allem mit seiner perfekten Ausbeute bei Zweikämpfen in der Luft. Es war nicht Kims oder Upamecanos Schuld, dass die Wölfe den Anschluss erzielten und in der zweiten Hälfte zu einigen Abschlüssen kamen.

Auch Upamecano scheint sich an Kims Seite endlich wohlzufühlen. Er glänzte ebenfalls als guter Zweikämpfer und spielte mehrere herausragende Pässe in die Spitze, wovon einer den Treffer zum 2:0 entscheidend einleitete.