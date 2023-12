FC Bayern München, FC Barcelona und Manchester City interessiert? Das ist Top-Talent Arnau Martínez

Der FC Bayern München soll interessiert sein, zum FC Barcelona gibt es immer wieder Gerüchte und auch Manchester City wurde bereits mit ihm in Verbindung gebracht: Arnau Martínez spielt beim FC Girona seit der vergangenen Saison groß auf. Doch wer ist der 20-Jährige und was macht ihn so stark?

Ein simpler Freistoß fliegt vom rechten Flügel in den Strafraum, wo der Ball per Kopf an die Sechzehnerkante geklärt wird. Dort steht Arnau Martínez, der sich das Leder zunächst mit dem rechten Fuß feinfühlig auf die andere Seite jongliert, um es dann mit dem linken wuchtig in den Winkel zu hämmern. In der vergangenen Saison gab es nicht viele Tore, die an jenen Treffer des Rechtsverteidigers herankommen. Gegen Espanyol Barcelona markierte er damit den 1:0-Führungstreffer (Endstand: 2:1). Technisch anspruchsvoll und mit Mut zum Risiko - charakteristisch für seine Spielweise, wenngleich er nur selten zum Toreschießen kommt. Beim FC Girona ist Martínez derzeit ein Shootingstar. Schon bald könnte er in der Bundesliga landen - oder bei einem anderen internationalen Topklub. Sowohl der FC Bayern München als auch Bayer Leverkusen sollen interessiert sein. Im Sommer gab es Gerüchte um einen Transfer zu Manchester City oder zurück zum FC Barcelona, wo er einst ausgebildet wurde.

© imago images Arnau Martínez: Der schnelle Aufstieg in La Liga Sein Debüt in der Primera Division feierte Martínez bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Valencia am ersten Spieltag. Acht Minuten durfte er spielen. Am vierten Spieltag stand der damals 19-Jährige erstmals in der Startelf. Schon im dritten La-Liga-Einsatz von Anfang an gelang ihm sein erstes Tor - wenngleich das Spiel gegen Betis Sevilla mit 1:2 verloren wurde. Auch beim 3:5 gegen Real Sociedad traf er. Und dann war da eben dieses Traumtor gegen Espanyol Barcelona. Zwar zählte er am Ende nicht zum offiziellen Team der Saison, doch in den spanischen Medien fanden seine Leistungen große Resonanz. Als einer der Newcomer des Jahres wurde viel darüber diskutiert, ob der Schritt zu einem Topklub bereits logisch wäre. Martínez entschied sich zunächst dagegen und blieb beim FC Girona - mit dem er nach 15 Spieltagen punktgleich mit Real Madrid auf dem zweiten Platz steht. Der Erfolg heizt die Gerüchte um einen baldigen Wechsel erneut an. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2025.

© Getty Arnau Martinez Arnau Martínez: Das macht ihn so stark Martínez ist ein sehr progressiver Spieler, der stets auf der Suche nach Lösungen im Spiel nach vorn ist. Seine Passquote von 90,1 Prozent ist angesichts seiner mutigen Spielweise beeindruckend. Der Rechtsfuß fordert viele Bälle, bietet sich auch mal etwas zentraler an, um sich am Spiel beteiligen zu können. Technisch bringt er alles mit, um auch unter Druck schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Martínez legt mehr Wert aufs Kombinationsspiel als auf Dribblings, wenngleich er auch hier ein gutes Paket aus physischer Wucht, Athletik und Tempo mitbringt. Obwohl er mit 1,82 m relativ groß für einen Außenverteidiger ist, ist er beweglich genug, um auch mal Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen oder kurze Laufduelle gegen antrittsschnelle Spieler zu gewinnen. Stark ist er zudem bei gegnerischen Verlagerungen, weil er mit seiner Körpergröße oft einen Vorteil im Kopfballspiel hat. Wegen seines guten Spielverständnisses ist der Spanier sowohl mit dem als auch gegen den Ball oft sehr gut positioniert. Gerade weil er ein Spiel gut lesen kann, ist er auch auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Martínez hat keine Schwierigkeiten damit, im defensiven Zentrum zu spielen. Wobei ihm die Innenverteidiger-Rolle besser liegt als jene auf der Sechs, wo es ihm manchmal an Übersicht fehlt. Der U21-Nationalspieler ist stärker, wenn er das Spiel vor sich hat.

© getty FC Bayern München: Arnau Martínez als Ideallösung? Mit diesem Profil scheint er dennoch eine Art Ideallösung für viele Klubs zu sein - vor allem aber für den FC Bayern München, der sowohl für die rechte Defensivseite als auch für die Innenverteidigung nach neuen Spielern sucht. Dass Noussair Mazraoui und Min-jae Kim zu Beginn des neuen Jahres mehrere Wochen wegen internationaler Turniere fehlen werden, macht die Situation im ohnehin schon dünn besetzten Kader des FCB nicht angenehmer. Mehrere Medien berichteten zuletzt davon, dass Martínez bereits länger auf dem Zettel der Münchner stehen soll. Allerdings gebe es beim Rekordmeister auch Zweifel. Das berichtet Sport1. Demnach sehe man im 20-Jährigen ein "aufregendes Talent", jedoch nicht zwingend einen Spieler, der sofort Kim oder Mazraoui ersetzen könnte.

© getty FC Bayern München vor großen Problemen – was will Arnau Martínez? Tatsächlich wäre das bei einem Wechsel die größte Frage: Wie schnell kann Martínez das dann deutlich höhere Niveau adaptieren? Defensiv war er auch bei Girona nicht immer sattelfest. Bei den Bayern wäre es nochmal schwieriger für ihn, weil die Ausrichtung des Teams generell sehr offensiv ist. Bedeutet also, dass Verteidiger an tendenziell weniger Defensivaktionen gemessen werden und diese häufig dann gefordert sind, wenn die Mannschaft unsortiert ist. Andererseits scheint es für die Bayern auch schwierig zu sein, einen gestandenen Spieler zu verpflichten. Nach Informationen von Sport1 sind die Transfers von Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal) oder Ronald Araújo (FC Barcelona) unrealistisch, während Raphaël Varane (Manchester United) das gesuchte Profil nicht erfülle, weil er nicht außen spielen könne und zu viel verdiene. Vielleicht wird gerade deshalb eine Option wie Martínez wieder attraktiver. Ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der sich sofort beweisen kann. Dass er das Potenzial dazu hat, bei einem Topklub durchzustarten, zeigt er nahezu Woche für Woche. Doch was will Martínez?