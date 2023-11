FC Bayern München: Gerüchte im Check! Wer kann die Baustellen des FCB schließen?

Der FC Bayern München will im Winter gleich mehrere Baustellen auf dem Transfermarkt schließen. In der Gerüchteküche hat sich bereits einiges getan, doch welche Spieler passen tatsächlich zum FCB und würden sofort helfen?

Bis zu drei Spieler könnten im Winter zum FC Bayern München wechseln. Zuletzt bestätigte Sportchef Christoph Freund, dass man auf den Positionen in der Innen- und Rechtsverteidigung sowie auf der Sechs die Augen nach Verstärkungen aufhalte. Das Budget ist - bedenkt man, dass der FCB Topqualität braucht - relativ schmal. Laut der Sport Bild sollen die Münchner bereit sein, bis zu 75 Millionen Euro auszugeben. Weitere Millionen gebe es demnach nur, falls Spieler verkauft werden können. Thomas Tuchel machte im Sommer auch öffentlich klar, dass er auf der Sechserposition den größten Bedarf sieht. Außerdem kritisierte er den zu schmal besetzten Kader. Zahlreiche Spieler haben es seitdem in der Gerüchteküche auf die vermeintliche Liste des Rekordmeisters geschafft. SPOX hat die heißesten Namen gesammelt und gecheckt, was für und was gegen sie spricht.

© getty FC Bayern München: Das gesuchte Profil in der Abwehr Rechts hinten drückt der Schuh: Noussair Mazraoui ist der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader der Bayern, dem Tuchel wohl auch auf hohem Niveau vertrauen würde. Sein Backup war zuletzt Konrad Laimer. Der Österreicher, eigentlich Mittelfeldspieler, musste aushilfsweise einspringen. Auch Bouna Sarr bekam ein paar Minuten. In München ist man sich jedoch einig, dass beim Senegalesen nicht allzu viele dazu kommen sollten. Dementsprechend genießt diese Position eine gewisse Priorität. Ein eindeutiges Profil hat sich bisher aber noch nicht herauskristallisiert. Im Idealfall sollte es ein Spieler sein, der sowohl innen als auch außen verteidigen kann, um beide Baustellen mit nur einem Transfer schließen zu können. Denn auch in der Innenverteidigung ist es durch die Verletzung Matthijs de Ligts eng geworden. Besonders pikant: Durch den Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft werden Mazraoui und auch Min-jae Kim mehrere Spiele im Frühjahr voraussichtlich verpassen. Insofern wird man beim FC Bayern wohl auch zu einer Kompromisslösung bereit sein, die nicht mittel- oder langfristig angelegt ist. Vergleichbar mit Serdar Tasci, Álvaro Odriozola oder João Cancelo in der Vergangenheit. FC Bayern München: Die aktuell heißesten Kandidaten in der Abwehr

© imago images Trevoh Chalobah (FC Chelsea) Der aktuelle Stand Im Sommer galt der Verteidiger des FC Chelsea als Wunschkandidat von Thomas Tuchel. Bis zum Deadline Day gab es Gerüchte, dass er sich dem FC Bayern anschließen könnte. Doch daraus wurde nichts. Wie Sky zu wissen glaubt, wird er auch im Winter nicht nach München kommen. Grund dafür sei der Muskelbündelriss, den sich Chalobah zugezogen hat. Er wird voraussichtlich erst Ende Januar wieder spielfit sein. Das spricht für Chalobah Abgesehen vom Fitnesszustand ist der 24-Jährige mit mehreren Positionen vertraut. Im Defensivverbund spielt er am liebsten in der Innenverteidigung. Doch auch als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld sammelte Chalobah bereits Minuten. Sein Alter spräche ebenfalls für eine Verpflichtung, weil er noch entwicklungsfähig ist. Vom Spielertyp her ist er zudem jemand, der gut zu Tuchel passen könnte. Chalobah verfügt über ein gutes Passspiel und traut sich auch mal zu, das Dribbling zu suchen, um Gegenspieler auf sich zu ziehen und Mitspielern im Mittelfeld Räume zu verschaffen. Das spricht gegen Chalobah Es gelang ihm bisher nicht, sich so richtig bei den Blues durchzusetzen. In dieser Saison hat er aufgrund seiner Verletzung noch kein einziges Spiel absolviert. Mit 24 Jahren müsste Chalobah eigentlich schon weiter sein, stattdessen erlebt er eine eher schwankende Karriere. Er wäre wohl maximal ein Notnagel für den FC Bayern.

© getty Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal) Der aktuelle Stand Laut Sky soll der Japaner vom FC Arsenal auf dem Einkaufszettel der Bayern stehen - und das schon länger. Allerdings sei man bei den Gunners nicht interessiert daran, den Abwehrspieler abzugeben, weil sie selbst Personalnot hätten. Das spricht für Tomiyasu Seine Hauptposition liegt auf der rechten Defensivseite, aber auch er ist flexibel einsetzbar, hat in der Viererkette sogar schon alle Positionen gespielt. Der 25-Jährige ist noch relativ jung, sehr kopfballstark und schlägt präzise Flanken. Seine hohe Aggressivität im Vorwärtsverteidigen und die Hartnäckigkeit im Zweikampf kennzeichnen sein Profil. Unter Mikel Arteta hat er taktisch und technisch zugelegt, ist aber kein Stammspieler. Das wiederum könnte bei Verhandlungen helfen. Das spricht gegen Tomiyasu Dass er sich beim FC Arsenal derzeit nicht durchsetzen kann, ist ihm jedoch auch negativ auszulegen. Problematischer ist für die Bayern aber, dass er voraussichtlich an der Asienmeisterschaft teilnehmen wird und so wichtige Wochen in München verpassen würde. Transfermarkt schätzt seinen Marktwert derzeit auf 25 Millionen Euro, sein Vertrag läuft aber noch bis 2025. Will Arsenal ihn wirklich halten, müsste Bayern wohl eine recht hohe Ablöse für einen Spieler zahlen, bei dem unklar ist, ob er die Lücke schließen kann.

© getty Raphaël Varane (Manchester United) Der aktuelle Stand Wirklich fortgeschritten soll das Thema noch nicht sein, aber beim FC Bayern habe man den Namen des Franzosen diskutiert. So will es Sky erfahren haben. Bei Manchester United kommt Raphaël Varane derzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus, sein Vertrag läuft 2025 aus. Das spricht für Varane Auf dem Papier bringt der Weltmeister von 2018 alles mit, um eine Soforthilfe zu sein: Erfahrung, Qualitäten in allen relevanten Bereichen vom Verteidigen bis hin zum Spielaufbau und mit 30 ein Alter, in dem man nicht davon sprechen kann, dass er zwangsläufig über seinem Zenit sein muss. Dass Stars zu Manchester United wechseln und dort ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, ist nicht neu. Das spricht gegen Varane Allerdings ist ein gewisses Risiko unbestritten da. Varane war in den vergangenen Jahren häufig verletzt, kam nie so richtig in einen Rhythmus. An seine starken Leistungen, die er für Real Madrid zeigte, kam er nicht mehr heran. Auch wenn er bei den Red Devils nur Reservist ist, wird sein Marktwert immerhin noch auf 35 Millionen Euro geschätzt. Viel Geld für einen 30-Jährigen, bei dem man letztendlich doch nicht so richtig sicher ist, dass er noch Pfeile im Köcher hat. Nebenaspekt: Die Rechtsverteidigung könnte er ebenfalls nicht verstärken.

© getty FC Bayern München: Das gesuchte Profil im Mittelfeld "Holding Six" - das Wort des Jahres in München? Im Sommer gab es kaum noch ein anderes Thema. Endlich jemand, der die defensive Zentrale stabilisieren kann. Einer wie einst Javi Martínez. Tuchel dürfte aber auch noch andere Anforderungen an seinen Sechser stellen. Der Spielaufbau der Münchner war im bisherigen Saisonverlauf immer wieder Thema. Frühe Ballverluste führen zu unangenehmen Kontern. Im Zentrum fehlt es oft an Pressingresistenz. Kann ein Spieler beides vereinen? FC Bayern München: Die aktuell heißesten Kandidaten im Mittelfeld

© Getty João Palhinha (FC Fulham) Der aktuelle Stand Der Transfer von João Palhinha war so gut wie durch, doch dann wurde die Zeit zu knapp. Am Deadline Day scheiterten die Bayern. Der Portugiese verlängerte in der Folge beim FC Fulham. Später sagte er auf einer Pressekonferenz mit der portugiesischen Nationalmannschaft, dass ihn der gescheiterte Transfer "sehr getroffen" habe. Er sei aber optimistisch, dass es für ihn "noch höher hinaus gehen kann". Ein neuer Anlauf im Winter? Die Bayern wichen dahingehend zuletzt aus. Das spricht für Palhinha Palhinha ist einer der zweikampfstärksten Mittelfeldspieler in den Top-5-Ligen. Mit 4,5 Tacklings pro 90 Minuten hält er laut dem Datenportal FBref den Bestwert unter allen defensiven Mittelfeldspielern. Der 28-Jährige ist zudem im besten Alter und könnte dem Bayern-Spiel defensiv viel geben. Palhinha ist aggressiv, kann gut nach vorn verteidigen, hält seine Position dabei aber diszipliniert - wie von Tuchel gewünscht. Das spricht gegen Palhinha Dafür ist der Portugiese im Spiel mit dem Ball allenfalls durchschnittlich. Hier wäre er wohl kaum ein klares Upgrade zu Leon Goretzka oder Konrad Laimer und schon gar nicht zu Joshua Kimmich. Nur 7,5 Prozent seiner Pässe haben einen vertikalen Raumgewinn von 10 Yards (9,1 Metern). Kimmich (10,7 Prozent), Goretzka (10,89) und Laimer (10,31) haben ihm etwas voraus. Vielleicht kann sich Palhinha in München an die neue Spielweise anpassen, doch das Risiko wäre groß: Im Sommer hätte er rund 65 Millionen Euro gekostet. Damit würde er nahezu das komplette Winterbudget belegen, das der FC Bayern vermeintlich zur Verfügung stellt. Für einen 28-Jährigen, der aktuell nicht auf höchstem Niveau spielt, ist das viel Geld. Medien berichteten zuletzt, dass man dazu in München nicht bereit sei. Doch verkauft Fulham ihn nach der Verlängerung für weniger?