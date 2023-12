FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB gegen den VfL Wolfsburg: Thomas Müller spielentscheidend - einer fällt deutlich ab

© getty

FC Bayern München, Noten gegen VfL Wolfsburg: Harry Kane

Wenn Harry Kane spielt, trifft Harry Kane, das ändert sich auch in der Autostadt nicht. Wer dem Engländer bei 20 Metern Torentfernung so viel Platz lässt, ist selbst Schuld, sein Schlenzer in den rechten Knick zum 2:0 (43.) kann sich dennoch mehr als sehen lassen. Zeigte zudem in der 25. Minute mit einem traumhaften Zuspiel auf Müller seine Passqualitäten, in der zweiten Hälfte allerdings erneut glücklos. Note: 2.