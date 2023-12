FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken vom Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart: Bayern hat einen neuen Standard-Gott - ein Verteidiger glänzt

© getty

FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Min-Jae Kim

Min-Jae Kim räumte im Abwehrzentrum tadellos auf. Am eindrücklichsten, als er Josha Vagnoman an der Strafraumgrenze stark abgrätschte (34.). Seine sechs klärenden Aktionen waren absoluter Bestwert beim FC Bayern. Wiederholt setzte Kim bei Standards auch offensive Akzente, hatte dabei aber zunächst Pech. Sein Kopfballtor in der 25. und sein Assist auf Müller in der 45.+2 zählten wegen (angeblichen) Abseitsstellungen nicht. Aller guten Dinge sind drei: In der 63. köpfelte Kim zum 3:0 ein, der Ball wurde aber noch abgefälscht. Note: 1,5.