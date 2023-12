Der VfL Wolfsburg empfängt am 16. Bundesligaspieltag den FC Bayern München zum Duell. Welches Team verlässt den Rasen in Wolfsburg als Sieger? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München: VfL Wolfsburg vs. FCB heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Das Fußballjahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen: Kurz vor der Winterpause bekommt es der FC Bayern München in der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Mit einem Sieg am heutigen Abend bleiben die Bayern auf Tuchfühlung zu Ligaprimus Bayer Leverkusen.

vor Beginn Das Duell am 16. Bundesligaspieltag wird um 20.30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.