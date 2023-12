FC Bayern München, News und Gerüchte: Neue Details zu Thomas Müllers Vertragsverlängerung

© SPOX

FC Bayern: Matthäus schwärmt von Aleksandar Pavlovic

TV-Experte Lothar Matthäus ist von Jungspund Aleksandar Pavlovic begeistert. "Genau das ist es, was ich liebend gerne bei Bayern München sehen will", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Pavlovic ist mit seinen 19 Jahren gut am Ball, besticht durch Spielintelligenz und verhält sich taktisch hervorragend. Er ist eine zusätzliche Alternative im Bayern-Kader, bei dem man weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann."

Das 19-jährige Eigengewächs rückte in dieser Saison zur Profimannschaft auf und machte vor allem beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag positiv auf sich aufmerksam. Insgesamt kam er bisher auf fünf Pflichtspieleinsätze.