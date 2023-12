FC Bayern München - João Neves im FCB-Visier: Wer ist Benficas 120-Millionen-Euro-Teenager?

Der erst 19-jährige João Neves ist bei Benfica in Lissabon bereits zu einem gestandenen Spieler gereift. Der defensive Mittelfeldspieler weckt bereits Begehrlichkeiten, auch der FC Bayern soll interessiert sein. Wir stellen den "neuen Marco Verratti" vor.

In der vergangenen Saison war die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt nicht allzu weit vom Titel in der Champions League entfernt. Der überraschende Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse begeisterte die neutralen Zuschauer. Gonçalo Ramos, Florentino und Gonçalo Guedes spielten die Hauptrollen.

Benficas Talentschuppen ist im europäischen Fußball nahezu konkurrenzlos. Dafür mitverantwortlich ist Rodrigo Magalhães, der Technische Koordinator der Nachwuchsakademie. "Ich möchte, dass mindestens sechs oder sieben Spieler aus dem Nachwuchs regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen, die Champions League holen und dann ein, zwei oder drei von ihnen den Ballon d'Or gewinnen", sagte Magalhães im Februar forsch in einem Interview mit The Athletic .

Benficas Verantwortliche wussten früh, dass sie mit dem Mittelfeldtalent einen künftigen Star in ihren Reihen hatten. Logische Folge: 2020 unterzeichnete Neves seinen ersten Profivertrag. Dank seiner Leistungen auf dem Weg zum Gewinn der UEFA Youth League 2021/22 stand Neves bereits an der Schwelle zum Profifußball. In jener Saison wurde Neves auch in die portugiesische U-19-Auswahl berufen und kam in zwei EM-Qualifikationsspielen zum Einsatz.

Zur gleichen Zeit lernte dort übrigens auch ein gewisser Gonçalo Ramos das Einmaleins des Fußballs. Im Benfica-Trainingszentrum in Faro schlossen sie eine enge Freundschaft. Neves gab schließlich 2017 sein Debüt in der U-15-Auswahl Benficas, obwohl er erst 13 Jahre alt war.

Neves wurde am 27. September 2004 in der kleinen portugiesischen Stadt Tavira geboren und begann seine fußballerische Laufbahn im Alter von fünf Jahren im Trainingszentrum der Algarve. Als er acht Jahre alt war, schloss sich Neves dem Benfica-Farmteam Casa Benfica Tavira an, wo sein Vater als Trainer arbeitete.

Schmidt schwärmte anschließend: "Er spielt mit so viel Selbstvertrauen, mit so viel Fokus. Er ist sehr gut unter Druck, sehr gut mit dem Ball, immer anspielbar, sehr mutig. Jetzt eine weitere Option zu haben, ist perfekt für uns, vor allem weil er ein Junge von Benfica kommt, aus unserer Jugendmannschaft. Wenn die Spieler bereit sind, sind sie bereit, egal ob sie 18, 20, 25 oder 28 Jahre alt sind."

Der Moment, in dem er sich der internationalen Öffentlichkeit so richtig präsentierte, geschah am vorletzten Liga-Spieltag als Benfica beim Erzrivalen Sporting CP antrat. Schmidts Mannschaft lag zur Halbzeit mit 0:2 zurück, glich aber in der 71. Minute durch Fredrik Aursnes aus. Es folgte eine dramatische Schlussphase. In der Nachspielzeit erzielten die Gäste nach einem Freistoß, der zu einem Durcheinander im Strafraum führte, den wichtigen Ausgleich. Neves gelang es dabei, einen Abpraller mit einem sehenswerten Volleyschuss in die Maschen zu befördern.

Nach Fernández' Abschied Ende Januar schnappte sich Neves schnell den freien Platz in der Zentrale. Beim 5:1-Achtelfinalsieg gegen Club Brügge im März gab er sein Debüt in der Champions League, wobei er einen Assist beisteuerte.

Schmidt gab dem Teenager Ende Dezember seine ersten Erfahrungen in der Primeira Liga, als er bei der 0:3-Niederlage in Braga erst spät eingewechselt wurde.

Neves gab sein Profidebüt für Benfica B am 6. August 2022 in einem Segunda-Liga-Spiel gegen Académico de Viseu. Der nächste logische Schritt für ihn war die Integration in Schmidts Profi-Kader. Der portugiesische Youngster musste jedoch auf seine Chance warten, da die Weltmeisterschaft 2022 mitten in der Saison seine Entwicklung etwas bremste.

João Neves im Bayern-Visier: So läuft's gerade

Im Sommer nahm Neves mit Portugal an der U21-Europameisterschaft teil und markierte beim 2:1-Gruppensieg gegen Belgien einen Treffer, der schließlich zum Tor des Turniers gewählt wurde. Die Portugiesen schieden zwar im Viertelfinale gegen den späteren Sieger England aus - doch Neves hatte erneut seine Visitenkarte bei den Scouts abgegeben.

Neves stand in der laufenden Saison in allen Wettbewerben stets in der Startelf Benficas und verhalf dem Verein zu einem starken Start auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Primeira Liga. In der Champions League lief es dagegen mies: Lissabon verlor die ersten vier Spiele und schied vorzeitig in der Gruppenphase aus.

Benfica reagierte auf diesen Rückschlag in der Heimat mit einem 2:1-Sieg gegen Sporting im Estádio Da Luz und überholte damit den ungeliebten Nachbarn an der Tabellenspitze. Neves wiederholte seine Heldentat aus dem José Alvalade einige Monate zuvor, als er in der 94. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte.

Neves hat auch in der A-Nationalmannschaft mittlerweile debütiert. Mitte Oktober wurde er im EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien (5:0) eingewechselt. "Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern", sagte der 19-Jährige. "Vom ersten Tag an haben mein Mitspieler mich bestens aufgenommen, ich habe mich wie zu Hause gefühlt, ich muss einfach Danke sagen."

Weiter meinte er mit Blick auf Superstar Cristiano Ronaldo als Mannschaftskamerad: "Ronaldo spielte bei der EURO 2004 und ich war noch nicht einmal geboren. Jetzt spiele ich mit ihm, das ist schon ungewöhnlich. Es ist ein Traum".