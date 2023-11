FC Bayern München: Neue Pläne mit Torhüter Alexander Nübel?

Am Dienstag hat der FC Bayern München die Vertragsverlängerungen bis 2025 mit den beiden Torhütern Manuel Neuer und Sven Ulreich verkündet. Alexander Nübel ist ebenfalls bis 2025 an den FCB gebunden, spielt allerdings in dieser Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart.

Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten denken die Bayern nun darüber nach, Nübels Vertrag ebenfalls um ein weiteres Jahr zu verlängern, damit der Keeper auch in der kommenden Saison ausgeliehen werden kann und sich bei den Bayern mit Neuer und Ulreich keinen Dreikampf liefern muss.

Für Nübel ist das dem Bericht zufolge allerdings keine Option. Der VfB Stuttgart überlege, wie eine feste Verpflichtung Nübels darzustellen ist, doch sowohl bei der Ablösesumme als auch beim Gehalt kämen die Schwaben wohl an ihre Grenzen oder diese würden sogar überschritten.

Der 27-Jährige steht seit Juli beim VfB unter Vertrag. Seither wurde er in 14 Pflichtspielen eingesetzt und blieb sechsmal ohne Gegentor.