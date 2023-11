FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB beobachtet wohl Mittelfeld-Talent João Neves von Benfica Lissabon

Der FC Bayern beobachtet wohl ein Mittelfeld-Talent von Benfica Lissabon. Raphaël Guerreiro spricht über seine ersten Wochen beim FCB. Außerdem: In der Champions League gegen den FC Kopenhagen kommt es zu einem Novum. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

FC Bayern München, News: Raphaël Guerreiro spricht über FCB

Raphaël Guerreiro hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern über seinen neuen Klub gesprochen und dabei die Einstellung beim deutschen Rekordmeister gelobt.

"Ich habe direkt gespürt, dass Bayern ein anderer Verein mit einer anderen Mentalität ist", sagte der 29-jährige im Interview mit beIN SPORTS und setzte damit auch eine kleine Spitze in Richtung BVB.

Nach seinem Muskelfaserriss verpasste der Portugiese bislang weite Teile der Saison, für die Bayern stand er daher erst dreimal auf dem Rasen. "Ich habe mich direkt nach zehn Tagen Training verletzt, also hatte ich nicht den Start, auf den ich gehofft habe. Aber ich bin regelmäßig bei der Mannschaft, deshalb lief die Integration gut ab", so Guerreiro. "Ich bin jetzt zurück und sicher, dass alles in die richtige Richtung geht. Wenn du dich einem neuen Team anschließt, willst du verfügbar sein und von Anfang an Leistung bringen."

Großes Lob gab es von Seiten des 29-Jährigen in Richtung seines Trainer Thomas Tuchel. "Er ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Ich kenne ihn und ich kenne seine Methoden. Er hat sich auch bei den Vereinen, die er nach Dortmund trainiert hat, weiterentwickelt", erklärte er: "Dass ich jetzt in München bin, liegt auch an ihm, er war einer von mehreren Gründen."