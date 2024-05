"Ein Zauberer": Thomas Müller verneigt sich vor BVB-Star

"Obwohl es heute wieder schwer für uns war, möchte ich einen Rivalen, einen Kollegen, einen Zauberer und einen sehr guten Typen loben", teilte Müller nach der 2:4-Niederlage der Münchner bei der TSG Hoffenheim via Instagram mit: "Danke für alles, was du der Bundesliga gegeben hast - was für ein Spieler. Danke, Marco Reus."

Reus' Vertrag läuft Ende Juni aus. Der 34-Jährige ist gebürtiger Dortmunder, spielte zehn Jahre in der Jugend des BVB und nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach seit 2012 für die Profis der Borussia.

In der Saison 2023/2024 kam der offensive Mittelfeldspieler in 41 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei neun Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Am 1. Juni kann Reus einen krönenden Abschluss feiern, wenn der BVB im Champions-League-Finale in London auf Real Madrid trifft.