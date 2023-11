FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller will wohl bis 2025 bleiben - Douglas Costa offenbar in Saudi-Arabien für Verhandlungen

Thomas Müller will einem Bericht zufolge bis 2025 weiterspielen, außerdem wird über ihn eine Dokumentation gedreht. Douglas Costa ist anscheinend in Saudi-Arabien auf der Suche nach einem neuen Verein. Doppelpass-Moderator Florian König äußert scharfe Kritik am FC Bayern. Das sind die News und Gerüchte am Samstag zum deutschen Rekordmeister.

© getty FC Bayern, News: Thomas Müller möchte offenbar bis mindestens 2025 spielen Thomas Müller gehört beim FC Bayern nicht mehr zu den unangefochtenen Stammspielern. In 14 Pflichtspielen stand der 34-Jährige in der laufenden Saison bislang nur viermal von Beginn auf dem Platz. Trotz der dahinschwindenden Spielminuten will er dem Rekordmeister weiterhin erhalten bleiben - nach kicker-Informationen bis 2025. Müller hat noch bis Saisonende Vertrag, müsste also zuerst verlängern, um seinen Wunsch zu bekommen. Laut kicker gab es diesbezüglich jedoch noch keine Gespräche.

© getty FC Bayern, News: Douglas Costa wohl in Saudi-Arabien für Vertragsverhandlungen Douglas Costa könnte zum nächsten Spieler werden, den es nach Saudi-Arabien zieht. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, ist der Brasilianer im Golfstaat, um über seine Zukunft zu verhandeln. Im Raum stehen demnach drei Klubs, die am 33-Jährigen Interesse zeigen. Douglas Costas Vertrag bei L.A. Galaxy ist nur noch bis Januar gültig, sein USA-Abschied steht bereits fest. Das gewünschte Ziel des Außenspielers sei weiterhin sein Ex-Klub Juventus Turin, im Moment sei die Tür nach Italien jedoch versperrt. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler war von 2015 bis 2021 mit mehreren Unterbrechungen Spieler des FC Bayern. Für den Rekordmeister schoss er 15 Tore und legte 30 weitere auf.

© getty FC Bayern, News: Mehrheit der Bundesliga-Fans glaubt an BVB-Sieg In der Bundesliga dreht sich heute natürlich alles um das Duell zwischen dem amtierenden Vizemeister Borussia Dortmund und dem amtierenden Meister FC Bayern München. Obwohl die Klassiker-Bilanz der vergangenen Jahre eine klare Sprache zugunsten des FCB spricht - Bayern ist seit zehn Spielen ungeschlagen -, glaubt der Großteil der Bundesliga-Fans an einen Sieg der Schwarz-Gelben. Dies lässt sich anhand einer Umfrage mit 5.609 Teilnehmern vom Bundesliga-Barometer ablesen. Demzufolge glauben 43,8 Prozent der Bundesliga-Fans daran, dass der BVB heute gewinnt. Lediglich 39,7 Prozent trauen dem FCB einen Dreier zu, während 16,5 Prozent keinen Sieger prognostizieren. Vergleicht man die Antworten der jeweiligen Fanlager ändert sich das Bild jedoch wieder, denn 79,3 Prozent der Bayern-Fans sind der Meinung, dass ihre Mannschaft als Sieger vom Platz gehen wird. Bei Dortmund ist man etwas skeptischer, dort beträgt die Zahl nur 59,4 Prozent.

© getty FC Bayern, News: TV-Moderator Florian König sagt "wieder nur eine Medium-Saison der Bayern" voraus Doppelpass-Moderator Florian König ist nicht zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf der Münchner und sieht auch in den kommenden Wochen und Monaten keine Besserung. "Es ist jetzt schon klar, dass es wieder nur eine Medium-Saison der Bayern wird. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie in der Champions League was gewinnen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren", sagte der 53-Jährige im BILD-Podcast "Stammplatz" gegenüber André Albers. Damit hört seine Kritik am Rekordmeister noch nicht auf. Der Moderator bemängelte zudem das seiner Ansicht nach fehlende Miteinander: "Klar ist: Die ganz große, innige Liebe zwischen der Mannschaft und dem Trainer und zwischen dem Trainer und dem Verein ist es noch nicht." Außerdem empfand König es als "Un-Bayern-like", als nach Matthijs de Ligts Verletzung eine Verpflichtung des 35-jährigen Jerome Boateng im Raum stand. "Das ist wie am Deadline-Day, als noch mal 17 Namen gleichzeitig gespielt wurden und man später keinen gekriegt hat. Das gibt für mich kein Bild ab, was ich mit dem FC Bayern verbinde."