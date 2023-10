FC Bayern München, News und Gerüchte: "Lernen wir in der D-Jugend!" Kritik an Joshua Kimmich - Manuel Neuer verweigert Trikottausch

Joshua Kimmich muss sich nach dem Sieg des FC Bayern München gegen Darmstadt Kritik von Lothar Matthäus gefallen lassen. Manuel Neuer lehnt einen Trikottausch ab. Harry Kane stellt einen neuen Rekord in der Bundesliga auf - und freut sich bereits auf das Duell gegen den BVB. Und: Thomas Müller verbucht seinen 500. Scorerpunkt. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern München, News: Harry Kane freut sich auf Duell gegen BVB Harry Kane hat nach dem Dreierpack gegen Darmstadt 98 (8:0) bereits mit Freude auf das Duell gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) vorausgeblickt. "Schon in England war das von außen immer ein großes Spiel. Ich freue mich drauf", sagte er in der Mixed Zone der Allianz Arena. "Es wird ein schweres Spiel, Dortmund ist gut in die Saison gestartet. Ich bin sicher, dass es eine tolle Atmosphäre geben wird." Ein Sieg beim BVB wäre "ein großes Statement für den weiteren Saisonverlauf." Kane mahnte aber auch Konzentration auf das Pokalspiel am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken (20.45 Uhr im LIVETICKER) an: "Wir müssen ruhig bleiben, wir haben unter der Woche schließlich noch ein schweres Spiel. Der Pokal ist uns dieses Jahr auch sehr wichtig. Man erwartet am Mittwoch einen Sieg von uns, aber wir müssen dennoch mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen." Kane wurde auch zu den Tottenham Hotspur gefragt, die in der Premier League gerade die Tabellenspitze belegen. "Ich beobachte das immer ganz genau", versicherte er. "Wir stehen gerade oben, Tottenham auch, das ist super." Von Meistertiteln für beide Klubs zu sprechen, sei aber zu früh: "Die Saison ist noch sehr lang, darüber mache ich mir noch keine Gedanken." Mit seinen Toren zehn bis zwölf im Bayern-Trikot stellte Kane gegen die Lilien zudem einen neuen Bundesliga-Rekord auf: So viele Treffer waren einem Spieler in seinen ersten neun Ligaspielen noch nie gelungen.

© getty FC Bayern München, News: Thomas Müller sammelt 500. Scorerpunkt Thomas Müller hat in seinem Einsatz als Joker gegen Darmstadt am Samstag ein Tor und zwei Assits verbucht. Dabei handelte es sich um die Scorerpunkte 500, 501 und 502 in seiner Karriere im Bayern-Trikot. Der kicker hatte seiner Montagsausgabe die Scorerpunkte nach verschiedenen Kriterien aufgelistet. Eine kleine Auswahl: Die 502 Scorerpunkte verteilen sich auf 236 Tore und 266 Vorlagen

347 Scorerpunkte sammelte Müller in der Liga, 87 in der Champions League und 61 im DFB-Pokal. Dazu kommen sechs im Supercup und ein Punkt in der Champions-League-Qualifikation

Die meisten Tore legte Müller - natürlich - Robert Lewandowski auf: 64! Es folgen Mario Gomez (23) und Arjen Robben (19)

Die meisten Scorerpunkte gelangen Müller gegen Werder Bremen (13 Tore, 20 Assists), gefolgt vom VfL Wolfsburg (15 Tore, 14 Assists) und dem VfB Stuttgart (11 Tore, 17 Vorlagen)

Seine Tore schoss er hauptsächlich mit rechts (150), dann mit links (55), mit dem Kopf (29), der Brust (1) und sogar dem linken Oberarm (1) Laut opta ist Müller zudem der erste Bayern-Spieler der Vereinshistorie, der in 15 Bundesliga-Saisons trifft. Er überflügelte die Vereinslegenden Gerd Müller, Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl (je 14). Diese Marke übertreffen in der Geschichte der Liga (seit 1963) nur sechs Spieler, die allesamt auf Tore in 16 Spielzeiten kommen, darunter Mats Hummels von Borussia Dortmund. Mit einem Startplatz bei den Bayern wird es für Müller aktuell trotzdem schwer. "Im Moment spielen vorne einfach alle in einer herausragenden Form und sind extrem effektiv", sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag bei Sky.

© imago images FC Bayern München, News: Manuel Neuer dachte nicht an Karriereende Manuel Neuer hat beim FC Bayern nach fast einem Jahr Verletzungspause sein Comeback gefeiert. "Ich war positiv aufgeregt. Nicht so, dass ich nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was hier draußen passiert. Ich habe mich richtig gefreut wieder in der Allianz Arena zu sein", sagte der 37-Jährige nach dem Darmstadt-Spiel. Auf die Frage, ob er zwischenzeitlich an ein Karriereende gedacht habe, sagte er: "Den Moment gab es nicht. Es gab viele Höhen und Tiefen. Ich hatte immer den Willen zurückzukehren und war sehr ehrgeizig", erklärte er. "Ich habe das zusammen mit vielen Experten, den Medizinern, den Athletiktrainern, den Trainern und den Mannschaftskollegen gut geschafft. Ich bin denen sehr dankbar." Sven Ulreich rückt nun wieder ins zweite Glied. "Sven Ulreich bin ich auch sehr dankbar, er hat super gehalten und sehr gute Leistungen gezeigt", betonte Neuer: "Wir haben ein tolles Verhältnis und ich freue mich für ihn, dass er so gute Leistungen gezeigt hat und er freut sich natürlich für mich." Sein Fazit: "Ich bin sehr glücklich. Ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel - dass ich es endlich geschafft habe und so viele, die mich auf dem Weg begleitet haben, heute auch in der Allianz Arena dabei gewesen sind." Außerdem sprach Neuer über das Duell im DFB-Team mit Marc-André ter Stegen. Hier geht es zur Meldung.

© getty FC Bayern, News: Trikot-Wunsch! Manuel Neuer erteilt Marcel Schuhen eine Abfuhr Manuel Neuer hatte bei seinem Comeback keine Geschenke zu verteilen. Auch nicht an seinen bedauernswerten Kollegen Marcel Schuhen. Als der Torhüter von Darmstadt 98 den 37-Jährigen um sein Trikot bat, erhielt er eine Abfuhr. "Im Rückspiel", sagte Neuer laut Schuhen zu ihm. Die Erklärung lieferte Neuer später selbst. "Beim Comeback - da will ich es schon ganz gerne selber behalten", sagte er über das schwarze Stück Stoff, das bei ihm zu Hause einen ganz besonderen Platz bekommen soll, wie er verriet. Und Schuhen? "Er hat es ja auch verstanden", berichtete Neuer über die kurze Unterhaltung mit dem Schlussmann der 98er nach Abpfiff, "es war alles easy." Bis Mitte März wird sich Schuhen nun gedulden müssen. "Beim Rückspiel", versprach Neuer, "ist das gar kein Problem. Ich tausche ja immer mein Trikot - nur jetzt am heutigen Tag, das behalte ich."