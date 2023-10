Der FC Bayern München und Darmstadt 98 treffen am 9. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Hier könnt Ihr den gesamten Spielverlauf im Liveticker verfolgen!

Der FC Bayern München empfängt Darmstadt 98 heute am 9. Spieltag der Bundesliga. Ob die Bayern weiter Richtung Spitze marschieren, könnt Ihr hier im Liveticker erfahren!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

FC Bayern München vs. Darmstadt 98: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufsteiger aus Darmstadt holten in ihrer gesamten Historie erst einen einzigen Punkt gegen den FC Bayern, in insgesamt elf Spielen. Acht dieser Duelle waren in der Bundesliga, zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Mai 2017 aufeinander. Der FCB setzte sich in dieser Saison zweimal mit 1:0 gegen die Lilien durch.

Vor Beginn: Das Spiel wird am heutigen Samstag (28. Oktober) um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker FC Bayern München vs. Darmstadt 98!