FC Bayern - Noten und Einzelkritiken vom 8:0 gegen den Darmstadt 98: Eine Eins und eine Sechs für die Teilzeit-Giganten

Der FC Bayern München hat am 9. Spieltag der Bundesliga Aufsteiger Darmstadt 98 in einem verrückten Spiel mit drei Platzverweisen mit 8:0 (0:0) besiegt. Bei der Gala nach der Habzeitpause überragten gegen neun Darmstädter Harry Kane, Leroy Sané und Jamal Musiala. Ein Bayern-Star verdiente sich nach doppeltem Blackout aber eigentlich auch die Note Sechs.

Noch nie hatte der FC Bayern München zuvor acht Tore in einer Halbzeit in der Bundesliga geschossen. Vor dieser Saison hatten die Münchner aber auch nicht Harry Kane in ihren Reihen, der allein an fünf Toren beteiligt war. Die Noten und Einzelkritiken der Stars des FCB. Hier geht es zum Spielbericht.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Manuel Neuer Erstes Spiel für ihn beim FC Bayern seit dem 12.11.2022 - damals auswärts bei seinem Jugend- und Herzensklub Schalke 04 - und gleich wieder ein Spiel ohne Gegentor. Zeichnete sich zunächst aber als Schlichter zwischen Schiedsrichter Martin Petersen und Trainer Thomas Tuchel aus, nach Tuchels Gelber Karte wegen Meckerns in der Anfangsphase. Rettete in der 27. Minute mit den Unterarmen im Volleyballstil gegen Tim Skarke und in der 36. nach Jamal Musialas Ballverlust und Alphonso Davies' schlampiger Verteidigung. Dafür gab es zum ersten Mal richtige Zuneigungsbekundungen von den Bayernfans für ihn. Stand ansonsten wie eh und je gerne mal am Mittelkreis herum - auch, um die acht Tore seiner Bayern in der zweiten Halbzeit zu genießen. Note: 2,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Noussair Mazraoui Stand wie schon bei Galatasaray wieder in der Startelf. Zeichnete sich nicht wirklich aus, spielte vor allem Sicherheitspässe, und auch die kamen nicht alle an. Zog sich einmal mit einem ziemlich missratenen Schnittstellenpass den Zorn von Leroy Sané zu. Seine erste einigermaßen brauchbare Flanke verwandelte Harry Kane prompt zum 1:0. Aus seiner zweiten machte Thomas Müller das 6:0. Note: 3,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Matthijs de Ligt In der Abwehr kaum gefordert, versuchte es daher öfter mal als Mittelstürmer. Bei seiner Kopfballchance nach Leroy Sanés Flanke Mitte der ersten Halbzeit bekam er zu wenig Kraft in die Bewegung, später köpfte er Darmstadts Keeper Marcel Schuhen an. Note: 2,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Min-Jae Kim Hatte in der Defensive so wenig zu tun, dass er noch mehr Pässe als sonst ins Angriffsdrittel spielte, das aber gewohnt präzise. Auch wenn er sich nicht wirklich auszeichnen konnte - und die Darmstädter in Unterzahl heillos überfordert waren: eine blitzsaubere Leistung von ihm. Note: 2,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Alphonso Davies Verlor vor allem in der sensiblen Phase nach Joshua Kimmichs Roter Karte einige Bälle unter Druck. Schien zudem mit etwas zu übermotivierten Laufwegen nach hinten Thomas Tuchels Plan, in Unterzahl auf eine Dreierkette umzustellen, zu torpedieren. Tuchel ermahnte ihn jedenfalls immer wieder. Gewann für seine Verhältnisse schwache vier von zehn Zweikämpfe und wurde folgerichtig als erster Bayer ausgewechselt. Note: 4,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Joshua Kimmich Sein Spiel dauerte gerade mal 3:50 Minuten, dann bekam er wegen seines vehementen Ziehens an Marvin Mehlens Trikot kurz vor der Strafraumkante die Rote Karte. Als wäre das nicht schon schlimm genug: Kimmich hatte zuvor im Spielaufbau selbst den Ball verloren. Für diesen fatalen Doppel-Blackout wäre diesmal die Note 6 verdient. Glück für ihn: Eine Note gibt es erst nach mindestens 20 Minuten auf dem Platz. Keine Bewertung.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Konrad Laimer Übernahm nach Joshua Kimmichs früher Herausstellung viel Verantwortung, konnte in der ersten Halbzeit als einziger Bayer uneingeschränkt gefallen. Stellte mit einem ebenso energischen wie gekonnten Laufweg in der 20. Minute den personellen Gleichstand wieder her. Hatte gleichwohl ein bisschen Pech, dass Klaus Gjasula ihn an der Strafraumgrenze und nicht im Strafraum von den Füßen holte, weil Leroy Sané den Freistoß übers Tor setzte und Harry Kane den ansonsten fälligen Elfmeter nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung wohl verwandelt hätte. Erzwang mit seinem schönen Pass auf Harry Kane später auch die Rote Karte für Matej Maglica und bereitete Leroy Sanés Tor zum 2:0 vor. Note: 2.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Kingsley Coman Traf nach einem schönen Laufweg und kurzen Anlauf mit dem Ball in der 30. Minute von links nur das Außennetz. Klebte ansonsten im Gegensatz zu Leroy Sané vor allem auf seinem rechten Flügel, rückte weniger ein. Als die Bayern in der zweiten Halbzeit richtig aufdrehten, war er schon ausgewechselt. Allerdings hatte er sich viel mehr Spielzeit auch nicht wirklich verdient. Note: 4.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Jamal Musiala Musste nach Kimmichs früher Herausstellung eine etwas defensivere Rolle übernehmen, sorgte mit einem fast fatalen Ballverlust in der 36. Minute, als anschließend auch noch Davies patzte, für Manuel Neuers erste Glanztat nach seiner Verletzungspause. Drehte in der zweiten Halbzeit gegen neun Darmstädter auf: Leitete mit technischer Finesse und seiner Übersicht die ersten beiden Tore ein, traf selbst aus der Distanz zum 3:0 und nach Doppelpass mit Harry Kane zum 7:0. Note: 2.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Leroy Sané Rückte nach Kimmichs Roter Karte noch etwas mehr ein als in den Vorwochen. Zeigte sich gewohnt spielfreudig, hatte aber auch ein paar Ballverluste. Schoss den Freistoß nach Klaus Gjasulas Roter Karte recht weit über das Tor, sein Abseitstor kurz vor der Pause hätte allein wegen seiner Schönheit mehr verdient gehabt, als einfach schnöde zurückgepfiffen zu werden. Traf dann fast schon mit Gewalt zum 2:0 und so schön, wie nur Spitzenspieler wie er treffen können zum 4:0. Geniale Vorlage auf Harry Kane zum 8:0. Note 1,5.

© getty FC Bayern - Darmstadt 98, Noten: Harry Kane Es dauerte wieder recht lang, bis er positiv auffiel - dafür dann aber umso mehr, wie üblich als treffsicherer Spielmacher. Erzwang die Rote Karte für Matej Maglica und sorgte so für jene personelle Überzahl seiner Mannschaft, die das Spiel in der zweiten Halbzeit entscheiden sollte. Klug, wie er vor Comans Großchance in der ersten Halbzeit stehenblieb. Noch besser, wie er sich bei den Toren verhielt: Stand beim 1:0 an der richtigen Stelle und sprang schön tief in den Ball. Erwischte mit seinem kurz auf Musiala ausgeführten Freistoß vor dem 3:0 die gesamte Darmstädter Mannschaft kalt. Sein Heber aus 55 Metern zum 5:0? Einfach zum Zunge schnalzen. Ebenso wie sein Doppelpass mit Jamal Musiala vorm 7:0. Setzte dann nach Vorlage von Leroy Sané noch den Schlusspunkt zum 8:0. Note: 1.