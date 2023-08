FC Bayern München: FCB-Transferziel Kepa Arrizabalaga und das "große Missverständnis" beim FC Chelsea

Der FC Bayern München soll ein offizielles Angebot für Torwart Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea abgegeben haben. Der Spanier sorgte im Jahr 2019 mit einer verweigerten Auswechslung für Schlagzeilen - und teilte auch schon mit dem heutigen FCB-Trainer Thomas Tuchel ein dramatisches Erlebnis.

Zum damaligen Zeitpunkt war der Stern des Keepers bereits gesunken. 2018 kam er für die bis heute gültige Keeper-Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Athletic Club aus Bilbao zu Chelsea. Kepa war zwei Jahre lang Stammtorwart, doch in Erinnerung wird vor allem eine Partie in seiner ersten Saison bleiben.

FCB-Trainer Thomas Tuchel kennt Kepa aus der gemeinsamen Zeit in London bestens. Damals gab er aber zumeist dem mittlerweile nach Saudi-Arabien abgewanderten Édouard Mendy den Vorzug. Kepa absolvierte unter Tuchel lediglich 24 Spiele.

Doch Kepa weigerte sich stur, den Platz zu verlassen. Auch, als der vierte Offizielle bereits die Tafel mit den beiden Rückennummern hochhielt, dachte er nicht daran, seinen Platz zu räumen. Schließlich wurde die Auswechslung nicht durchgeführt, was Sarri an der Seitenlinie fuchsteufelswild werden ließ.

Am 24. Februar 2019 traf Chelsea im Finale des EFL Cups auf Manchester City. Kurz vor Ablauf der Verlängerung ließ sich Kepa von den Physios der Blues behandeln und der damalige Trainer Maurizio Sarri bereitete bereits seine Auswechslung gegen Ersatztorwart Willy Caballero vor. Der Argentinier galt zu dieser Zeit als Elfmeterkiller.

© getty

Kepa Arrizabalaga: "Ich hätte natürlich runtergehen sollen"

Sarri, so machten es die Mimik und die Gestik des Italieners klar, wäre Kepa am liebsten an die Gurgel gesprungen - Antonio Rüdiger musste seinen Trainer zurückhalten. Mehr als zwei Jahre später erklärte sich Kepa und sprach von einem "großen Missverständnis".

Zwar habe er einen Schmerz am Bein verspürt, doch dieser sei niemals ein Grund gewesen, ausgewechselt werden zu müssen. Stattdessen habe er seiner Mannschaft nur etwas Zeit zum Durchschnaufen geben wollen - als er plötzlich sah, dass sich die Auswechslung anbahnte.

"Ich wollte signalisieren, dass ich okay war. Aber wir waren vor 80.000 Leuten in Wembley, da hat mich Sarri natürlich nicht verstanden. Als der vierte Offizielle die Anzeigetafel hochgehalten hat, hätte ich natürlich runtergehen sollen. Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe", sagte er bei Players' Tribune. Zumindest das Internet füllte er unfreiwillig mit jeder Menge Memes in den Tagen nach dem Finale 2019.