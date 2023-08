Transfers und Gerüchte am 10. August: RB Leipzig hat Gvardiol-Nachfolger gefunden - B04 will Liverpool-Talent

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 10. August.

© imago images Castello Lukeba RB Leipzig hat offenbar seinen Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Josko Gvardiol gefunden. Castello Lukeba wechselt laut Fabrizio Romano für 35 Millionen Euro von Olympique Lyon in die Bundesliga. Der 20-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis 2028.

© getty Harry Kane Der FC Bayern und Tottenham Hotspur sind sich offenbar über einen Wechsel von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister einig. Wie The Athletic am Donnerstagmittag berichtet, haben die Spurs ein Angebot des FCB akzeptiert, welches bei über 100 Millionen Euro liegt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wäre damit der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Hier gibt es alle Infos.

© imago images Eden Hazard Der ehemalige Star von Real Madrid, Eden Hazard, steht offenbar kurz vor einem Rücktritt. Laut der spanischen Marca zeigt nur der belgische Erstligist KVC Westerlo Interesse am 32-Jährigen. Laut der AS hat der Belgier auch ein Angebot des MLS-Klubs Vancouver Whitecaps.

© getty Niclas Füllkrug Laut der Sport Bild ist sich DFB-Stürmer Niclas Füllkrug mit Werder Bremen über eine Vertragsverlängerung bis 2026 einig. Zudem soll sich das Jahressalär des 30-Jährigen auf drei Millionen Euro erhöhen. Sport1 kann diese Informationen nun bestätigen, schließt einen Wechsel in diesem Sommer allerdings nicht aus. Bei einem passenden Angebot könne der Werder-Stürmer die Hansestadt weiterhin verlassen.

© getty BVB-Stürmersuche "Natürlich sind wir im Austausch. Wir haben auch gesagt, dass wir die Augen und Ohren offen halten werden, um die Mannschaft zu verstärken", erklärte Trainer Edin Terzic und sprach über das Anforderungsprofil eines möglichen Stürmer-Neuzugangs: "Wenn man sich die Offensive anschaut, sieht man, dass es nicht viele Spieler gibt, die über 1,80 Meter groß sind. Und dann wissen wir auch noch, dass ein Sébastien Haller im Winter zum Afrika-Cup reisen wird. Ähnlich wie Ramy Bensebaini, wenn die beiden fit bleiben. Und für diese Phasen und Profile, die uns noch fehlen, tauchen wir uns aus und schauen uns um."

© getty Tyler Adams Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel des Ex-Leipzigers zum FC Chelsea so gut wie perfekt. Der 24-Jährige ist mit Leeds United aus der Premier League abgestiegen, seine Ausstiegsklausel liegt bei rund 23 Millionen Euro. Der Medizincheck stehe allerdings noch aus.

© Getty Images Diogo Costa Mike Maignan Split Mike Maignan / Diogo Costa Der FC Bayern beschäftigt sich mit mehreren Alternativen auf der Torhüterposition. Dabei sollen laut der Sport Bild offenbar auch zwei A-Lösungen auf dem Zettel stehen: Mike Maignan von der AC Mailand und Portos Diogo Costa. Sie fielen laut des Berichts in die "absolute Top-Kategorie". Beide Kandidaten seien demnach zwar sehr teuer, seien aber mögliche Nummer-Eins-Lösungen, falls Neuers Comeback zeitlich nicht mehr abzuschätzen wäre. Laut den Infos der Sport Bild wurde auf der Suche nach einem neuen Torhüter zudem Torwart-Trainer Michael Rechner ins Transfergremium des FC Bayern einbezogen. Der 43-Jährige soll die Bayern-Bosse mit seiner Expertise mit Rat in der Keeperfrage zur Seite stehen.

© getty Roméo Lavia Der FC Chelsea und der FC Liverpool streiten sich um ein Mittelfeldtalent des FC Southampton. Laut Fabrizio Romano lehnten die Saints zuletzt ein Angebot der Reds über 52 Millionen Euro ab. Nun gab Chelsea offenbar eine Offerte über 55,5 Millionen Euro für den 19-jährigen Belgier ab. Noch ist unklar, bei welchem Premier-League-Spitzenklub Lavia letztendlich landet.

© imago images Hugo Ekitiké Bereits im vergangenen Sommer machten Gerüchte die Runde, wonach Borussia Dortmund an Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain interessiert sei. Nun schreibt die Bild, dass BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestrebt sei, den Stürmer von einem Transfer nach Dortmund zu überzeugen. PSG hatte den 21-Jährigen in der vergangenen Saison von Stade Reims ausgeliehen und nun für 28,5 Millionen Euro gekauft. Da Ekitiké für PSG in 32 Spielen nur vier Tore erzielte, wurde in französischen Medien bereits vor einiger Zeit spekuliert, der Franzose könnte den Hauptstadtklub wieder verlassen.

© getty Luke Chambers Bayer 04 Leverkusen will seinen Kader noch in der Breite verstärken und hat dafür ein Talent des FC Liverpool im Blick. Laut dem kicker will Bayer Verteidiger Luke Chambers ausleihen. Sollten die Leverkusener noch einen Abgang in der Innenverteidigung hinnehmen müssen, hat der letztjährige Bundesliga-Sechste dem Bericht nach Josip Sutalo von Dinamo Zagreb auf der Liste.

© getty Sofyan Amrabat Wird das eine Transferschlappe für Manchester United? Laut der spanischen Sport will der marokkanische WM-Star Sofyan Amrabat lieber zu Atletico Madrid, als ins Old Trafford wechseln. Diego Simeone soll großer Fan des 26-Jährigen sein, der Vertrag von Amrabat in Florenz läuft noch bis 2024.

© getty Luka Parkadze Der FC Bayern verleiht ein Talent für Spielpraxis. Der Georgier Luka Parkadze verlässt den deutschen Rekordmeister für ein Jahr Richtung Österreich. Der 18-Jährige läuft in der kommenden Saison für den Zweitligisten FC Admira Wacker Mödling.

© getty Nico Elvedi Der Schweizer steht seit Wochen auf dem Zettel der Wolverhampton Wanderers. Doch beim Team aus der Premier League geht es drunter und drüber nachdem Trainer Julen Lopetegui den Verein am Dienstag verließ. Laut kicker lagen Borussia Mönchengladbach und die Wolves bei der Ablösevorstellung noch weit auseinander, noch unklar sei, wie das Aus von Lopetegui sich auf die Transferverhandlungen auswirkt.

© Getty lukaku vlahovic Dusan Vlahovic / Romelu Lukaku Seit Tagen gibt es Gerüchte um einen möglichen Stürmer-Tauschdeal zwischen dem FC Chelsea und Juventus Turin. Doch der Tausch zwischen Dusan Vlahovic und Romelu Lukaku ist laut Sky Sport Italy offenbar vom Tisch.