FC Bayern, News und Gerüchte: Sané-Schubser sorgt für Aufsehen - Südkurve zeigt kritisches Transparent gegen Rubiales und Rummenigge

Sané machte gegen Augsburg ein starkes Spiel, sorgte aber auch mit einem Schubser gegen einen FCA-Akteur für Aufsehen. Derweil beantwortete der neue FCB-Sportdirektor eine brisante Frage. Die News zum FC Bayern heute.

© getty FC Bayern München, News: Salzburg-Spieler mit zum FCB nehmen? Das sagt Christoph Freund Ab 1. September ist Christoph Freund dann auch ganz offiziell neuer Sportdirektor des FC Bayern. Nach insgesamt 17 Jahren bei RB Salzburg verlässt er die Österreicher und heuert in München an. In der Sky-Sendung "Talk & Tore" wurde Freund, der bis zum 31. August noch bei Salzburg unter Vertrag steht, nun gefragt, ob er möglicherweise Spieler von seinem Noch-Klub mit zu den Bayern nimmt. Der 46-Jährige erklärte dazu: "Das ist jetzt nicht der Plan. Aber ich weiß natürlich, dass extrem gute Spieler mit viel Potenzial in Salzburg sind." Dennoch stehe es "nicht ganz oben auf meiner Agenda", so Freund.

© imago images Bayern München, News: FCB geht Partnerschaft in Ruanda ein Der FC Bayern wird künftig als Partner des Sportministeriums von Ruanda sowie des Rwanda Development Boards fungieren. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt. Die Partnerschaft ist demnach auf fünf Jahre bis 2028 ausgelegt und hat zum Ziel, dass der FCB mithilft, die Strukturen im Jugendfußball für Jungen und Mädchen in dem afrikanischen Land weiterzuentwickeln. Zudem unterstützt Bayern die Tourismus-Marke Visit Rwanda. Außerdem soll vor Ort eine Akademie aufgebaut werden und eine Mannschaft aus Ruanda am FC Bayern Youth Cup teilnehmen. "Ich freue mich sehr über diese bis zum Sommer 2028 vereinbarte Zusammenarbeit. Der FC Bayern kann so auf dem afrikanischen Kontinent aktiv werden", wird Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in der Mitteilung zitiert. "Die neue Platin-Partnerschaft ist mit ihren Zielen langfristig aufgestellt. Wir werden "Visit Rwanda" fördern und Ruanda im Jugendfußball helfen, denn das Land möchte auch im Sport wachsen. Das sind reizvolle, verantwortungsvolle Aufgaben. Afrika ist ein Kontinent der Chancen. Für den FC Bayern ist das ein nächster wichtiger Schritt bei der Internationalisierung."

© getty FC Bayern München, News: Südkurve hält kritisches Transparent gegen Rubiales und Rummenigge hoch Fans des FC Bayern München haben beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag mit einem Transparent ihre kritische Haltung gegenüber dem spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales verdeutlicht. Auch Ex-FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der sich zuletzt verständnisvoll zur Causa Rubiales geäußert hatte, wurde dabei erwähnt. "Obacht! Rubiales & KHR: Darum brauchen wir Awareness-Konzepte", stand auf dem Transparent in der Südkurve der Allianz-Arena. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale der spanischen Frauen-Nationalmannschaft die Spielerin Jennifer Hermoso ohne deren Einverständnis auf den Mund geküsst. Den von vielen geforderten Rücktritt hatte er zuletzt verweigert, das spanische Sportgericht könnte jedoch eine Suspendierung verhängen. Von der FIFA war Rubiales bereits für 90 Tage suspendiert worden. Rummenigge wurde auf dem Transparent indes erwähnt, weil er Rubiales' Aktion verharmlost hatte. "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay", hatte Rummenigge am Rande des Sport-Bild-Awards gesagt.