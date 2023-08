FC Bayern München - FC Augsburg 3:1: Für Augsburg reicht's

Der FC Bayern München hat am 2. Spieltag der Bundesligasaison 2023/24 gegen den FC Augsburg im ersten Heimspiel glanzlos 3:1 gewonnen und die Tabellenführung übernommen.

Harry Kane machte mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga alles klar.

Der wechselwillige Verteidiger Benjamin Pavard fehlte im Kader des FC Bayern München. Der Franzose, der bereits die vergangenen Trainingseinheiten verpasst hatte, ist sich mit Inter Mailand einig. Der FC Bayern will ihn aber nicht freigeben, ehe ein passender Ersatz gefunden ist. Gerüchte, dass Pavard durch sein Fehlen einen Wechsel erzwingen wolle, dementierte der deutsche Rekordmeister. Vielmehr fehle der Franzose wegen Rückenbeschwerden und Übelkeit.

Der am Freitag verpflichete neue Torwart Daniel Peretz stand ebenfalls nicht im Kader. Der von Maccabi Tel Aviv gekommene 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig für das Spiel registriert werden und verfolgte das Spiel seiner neuen Mannschaft auf der Tribüne gemeinsam mit seiner Freundin, der israelischen Sängerin und ESC-Teilnehmerin Noa Kirel. Statt des israelischen Nationalkeepers gab der 19-jährige Tom Ritzy Hülsmann den Ersatz für Sven Ulreich.

FC Bayern München - FC Augsburg: Die Analyse

Die Münchner taten sich anfangs schwer gegen die eng gestaffelt stehenden Augsburger, bei denen sich der defensive Mittelfeldspieler Niklas Dorsch oft in die Viererkette fallen ließ. Die Bayern, bei denen Serge Gnabry den verletzten und sichtlich fehlenden Spielmacher Jamal Musiala ersetzte, fehlte es neben Ideen irgendwie auch an Esprit und Dynamik im Spielaufbau.

Auf den Flügeln forderten Kingsley Coman, Leroy Sané und auch Serge Gnabry viele Bälle in den Lauf, mit denen sie zu selten wirklich etwas anfangen konnten. Der neue Mittelstürmer-Superstar Harry Kane ließ sich in der ersten halben Stunde dagegen zwar oft weit ins Mittelfeld fallen, wurde aber nur selten angespielt. Immerhin hatte Kane beim gleichsam kuriosen wie überraschenden 1:0 in der 34. Minute, ohne am Treffer beteiligt zu sein, einen Platz in der ersten Reihe: Beim unglücklichen Eigentor des früheren Verteidigers des Münchner Lokalrivalen TSV 1860, Felix Uduokhai, lauerte Kane an der Fünfmeterlinie auf einen möglichen Nachschuss. Dass es den nach Leroy Sanés Schuss nicht gab, lag an Augsburgs Keeper Finn Dahmen, der den Schuss unglücklich aus kurzer Distanz direkt auf Uduokhai abgewehrt und ihn so versehentlich als menschliche Bande missbraucht hatte. Viel fataler aber, wie einfach die Bayern in dieser Szene kombinieren durften, Augsburg, bis dahin sehr mutig und sogar auch spielerisch mindestens gleichwertig, in dieser Szene erschreckend ohne Gegenwehr.

Sechs Minuten später kam Kane dann mit seinem ersten Torschuss zu seinem zweiten Saisontreffer, indem er einen wuchtigen Elfmeter in der Tormitte platzierte. Niklas Dorsch hatte zuvor einen harten Schuss von Joshua Kimmich an die Hand bekommen und war dabei wohl einen winzigen Hauch im Strafraum gestanden.

Die komfortable Führung verschaffte den Münchnern in der zweiten Halbzeit etwas mehr Sicherheit und Kontrolle über das Spiel, aber es fehlte weiter der Glanz. Augsburg spielte weiter ganz gut mit, bot aber doch immer wieder auch Raum für Angriffe an. Nachdem Leroy Sané, insgesamt der auffälligste Münchner an diesem Abend, einige Chancen vergeben hatte, traf Harry Kane 20 Minuten vor Schluss mit einem Roy-Makaay-Gedächtnistreffer noch mal: Einen Steckpass von Alphonso Davies in seinen Lauf vollendete Kane eiskalt aus mittlerer Distanz. Kurz vor Schluss traf Dion Beljo noch für Augsburg. Der schlecht postierte Dayot Upamecano hatte das Abseits zuvor deutlich aufgehoben.

FC Bayern München - FC Augsburg: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui (72. Laimer), Upamecano, M.-J. Kim (81. De Ligt), Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry (72.Müller), L. Sané (72. Tel), Coman (81. Gravenberch) - Kane.

FC Augsburg: Dahmen - Engels, M. Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch, Vargas, Demirovic - Michel, Berisha.

FC Bayern München - FC Augsburg: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Uduokhai (34./ET), 2:0 Harry Kane (40./HE), 3:0 Harry Kane (69.), 3:1 Beljo (87.)

Rote Karten: -

Der Star des Spiels: Harry Kane (FC Bayern München)

Nach seinem ersten Bundesliga-Tor und seiner ersten Vorlage in der Vorwoche bei Werder Bremen nun der erste Bundesliga-Doppelpack des Mehr-als-100-Millionen-Mann. Kane war zwar nur wenig in das recht ambitionslose Spiel seiner Mannschaft integriert, er wurde, wenn er sich ins Mittelfeld zurückfallen ließ, nur selten angespielt. Aber er wurde fürs Toreschießen geholt - und das gelingt ihm fast schon beängstigend souverän mit der Selbstverständlichkeit eines echten Goalgetters.

Der Flop des Spiels: Finn Dahmen (FC Augsburg)

Ehrlich gesagt eher der Unglücksrabe des Spiels als ein Flop. Denn Augsburgs Keeper wehrte zwei vielversprechende Chancen der Münchner ab. Auch das 0:1 war vor allem kurios und unglücklich, und doch war er eben die tragische Hauptfigur des Dramas.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Der FIFA-Schiedsrichter übernahm kurzfristig von Sascha Stegemann, der vom DFB am Samstag ohne Angabe von Gründen abgezogen wurde. Da auf dem Rasen lange sehr wenig passierte, hatte auch Siebert dementsprechend wenig zu tun. Sah sich nach Dorschs Handspiel vor dem 2:0 die Szene selbst noch einmal in der Wiederholung an. Stets auf der Höhe, stets souverän.