FC Bayern München, News und Gerüchte: Kim möchte "Bayern-Monster" sein - Wanner soll verliehen werden

FCB-Neuzugang Kim macht eine Ansage, ein "Bayern-Monster" werden zu wollen und Youngster Paul Wanner soll für mehr Spielpraxis zeitnah verliehen werden. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Der 26-Jährige ist für 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel zu Bayern gewechselt. In den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison kam er jeweils zum Einsatz.

"Die Stadt ist sehr ruhig und sauber. Ich liebe München", sagte der südkoreanische Innenverteidiger im Rahmen des Lederhosen-Fotoshootings von FCB-Sponsor Paulaner. Kim machte zudem eines seiner Ziele in München klar: "Ich werde mich bemühen, das Bayern-Monster zu werden."

Bayern Münchens Neuzugang Kim Min-jae hat betont, dass er sich in seiner neuen Heimat bereits sehr wohl fühlt.

© getty

FC Bayern, Gerücht: Zeitnahe Leihe für Paul Wanner angestrebt

Der FC Bayern München will sein Mittelfeld-Talent Paul Wanner offenbar noch vor Schließung des Transferfensters am 1. September verleihen. Das berichtet die AZ.

Demnach bekunden zwei Erstligisten aus dem Ausland Interesse an dem 17-Jährigen. Um welche Vereine es sich dabei konkret handelt, wird nicht berichtet. Es gibt allerdings Gerüchte, die Wanner mit den österreichischen Traditionsklubs Rapid und Austria Wien in Verbindung bringen.

Ziel der Leihe ist, Wanner Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu verschaffen. In der laufenden Saison stand das Eigengewächs bisher noch nicht im Kader der ersten Mannschaft, dafür kam er zweimal für Bayerns Reserve in der Regionalliga zum Einsatz. Dabei gelang Wanner beim 2:1-Sieg in Bayreuth ein Tor.

Wanner hatte im Januar 2022 mit 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Insgesamt durfte er bis dato achtmal für die FCB-Profis spielen.