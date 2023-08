FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten und Einzelkritiken aller FCB-Profis: Coman und Sané stark, Kane eiskalt - Kim fällt ab

Bayern München feierte auch am 2. Bundesliga-Spieltag einen souveränen Sieg. Der Rekordmeister kam zuhause gegen den FC Augsburg zu einem 3:1 (2:0), der neue Stürmerstar Harry Kane konnte einen Doppelpack dazu beisteuern. Kurz vor Schluss gelang den Gästen dann noch der Ehrentreffer. Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Profis.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Sven Ulreich Er konnte sich in seinem Hauptjob als Torwart nicht auszeichnen. Beim Gegentor war er chancenlos, ansonsten kam nichts auf seinen Kasten. Abseits des Torwartspiels agierte er aufmerksam, vor allem als Upamecano ihn mit einem Rückpass in Verlegenheit brachte (57.). Note: 3,5.

© getty mazraoui-1200 FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Noussair Mazraoui Nach hinten meist aufmerksam, ließ sich lediglich einmal von Demirovic zu leicht abschütteln, als der FCA-Stürmer in Hälfte eins eine gute Torchance hatte. Nach vorne blieb Mazraoui eher unauffällig, insgesamt ein solider Auftritt. Note: 3,5.

© imago images FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Min-Jae Kim Rein auf die defensive Arbeit beschränkt, machte Kim ein ordentliches Spiel ohne negative Ausschläge. Seine Spieleröffnung ließ aber oft zu wünschen übrig, teilweise hatte der Südkoreaner haarsträubende Unkonzentriertheiten in seinem Passspiel. So leistete er sich kurz nach dem 2:0 zwei eklatante Fehlpässe kurz hintereinander, die beide jedoch folgenlos blieben. Note: 4.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Dayot Upamecano Eine lange fast fehlerlose Vorstellung des Innenverteidigers. Stark im Zweikampf, gut in der Antizipation, sehr aufmerksam. Nach einer Ecke dann sogar fast mit einem Tor (64.). Fiel aber noch zweimal negativ auf: Zunächst mit einem unnötig riskanten Rückpass, mit dem er Ulreich in die Bredouille brachte. Und dann, indem er vor dem Augsburger Ehrentreffer das Abseits aufhob. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Alphonso Davies Defensiv nur sehr selten gefordert, legte Davies insgesamt einen soliden Auftritt hin. Lange mangelte es ihm dabei beim letzten Pass an Präzision und Entschlossenheit - bis er nach starkem Doppelpass mit Coman wunderbar Kanes Tor zum 3:0 vorbereitete. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Joshua Kimmich Begann sehr umtriebig, war viel am Ball, handlungsschnell. In seinen Ideen nach vorne mit Licht und Schatten: Mal setzte er sie unglücklich um, mal spielte er kluge Pässe in die Tiefe und trieb damit das Spiel an. Kimmichs effizienteste Szene war sein von Dorsch mit der Hand geblockter Schuss, der den Elfmeter zum 2:0 einbrachte. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Leon Goretzka Sein Schuss aus gut 20 Metern, den Dahmen entschärfte, war nach knapp einer halben Stunde Bayerns erste echte Chance. Der Nationalspieler war stets aufmerksam und präsent, immer wieder zeigte er sich gut im Gegenpressing und hatte seine wichtigste Aktion, als er Berisha kurz nach der Pause im Strafraum entscheidend den Ball wegspitzelte. Nach vorne war er bemüht, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Leroy Sané Mit seinem von Dahmen zunächst abgewehrten Abschluss hatte er entscheidenden Anteil am Eigentor zur Führung. In der Entstehung des Elfmeters legte Sané dann klug per Hacke auf Kimmich ab, dessen Schuss Dorsch mit der Hand blockte. Ansonsten ließ er regelmäßig aufblitzen, wie sehr er den Augsburgern individuell überlegen ist. Nach Klasse-Abschluss hätte er beinahe noch selbst getroffen (68.). Note: 2.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Serge Gnabry Agierte zentral als hängende Spitze hinter Kane und zeigte sich spielfreudig. Gnabrys Steckpass auf Sané ebnete den Weg zur Führung, ansonsten immer geistesgegenwärtig, forderte viele Bälle. Nach dem Seitenwechsel dabei aber seltener auffällig. Und dennoch: Kurz vor seiner Auswechslung hätte er per Kopf beinahe noch getroffen, Dahmen parierte aber gut (64.). Note: 2,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Kingsley Coman In der ersten Halbzeit zwar bemüht, aber noch nicht wirklich zwingend. In Hälfte zwei dann wahrscheinlich bester Bayern-Spieler, leitete kurz nach Wiederanpfiff eine Großchance für Kane ein. Dann mit schöner Flanke auf Gnabry auch an der nächsten guten Gelegenheit direkt beteiligt, spielte zudem immer besser seine Stärken im 1-gegen-1 aus. Höhepunkt von Comans Leistung war schließlich der Weltklasse-Pass in den Lauf von Davies in der Entstehung des entscheidenden 3:0. Note: 2.

© getty FC Bayern München vs. FC Augsburg - Noten: Harry Kane In der ersten Halbzeit war der Elfmeter, den er souverän verwandelte, die einzig auffällige Szene des neuen Stürmerstars. Ansonsten bekam er kaum Bälle - und wenn, dann konnte er sie nicht behaupten. Im zweiten Durchgang dann auffälliger und mit eiskaltem Abschluss zum 3:0. Hätte kurz vor Schluss dann auch noch den dritten Treffer nachlegen können, köpfte aber zu ungenau. Note: 2,5.