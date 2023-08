FC Bayern München, News und Gerüchte: Chalobah kann sich FCB-Transfer wohl vorstellen - Hoeneß mit Spitze gegen Kahn

Trevoh Chalobah vom FC Cheslea kann sich offenbar einen Transfer nach München vorstellen. Uli Hoeneß hat in einem Interview eine Spitze in Richtung Oliver Kahn verteilt. Außerdem sprach der 71-Jährige über den aktuellen Kader und das vermeintliche Problem auf der Sechs. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Der Haken: Der FCB möchte den Engländer per Leihe an die Säbener Straße lotsen, der FC Chelsea präferiere jedoch einen festen Verkauf. Chalobah steht bei den Blues noch bis 2028 unter Vertrag.

Auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung soll der FC Bayern in London fündig geworden sein und konkretes Interesse an Chelseas Trevoh Chalobah angemeldet haben. Wie Sky berichtet, könne sich der 24-Jährige einen Wechsel nach München gut vorstellen. Chalobah kennt Trainer Thomas Tuchel bereits aus gemeinsamen Zeiten bei den Blues.

FC Bayern München, News: Uli Hoeneß mit Spitze gegen Oliver Kahn

Uli Hoeneß hat sich in einem Interview mit der Welt am Sonntag zu Oliver Kahn geäußert - und konnte sich dabei eine kleine Spitze nicht verkneifen. "Paul Breitner, Karl-Heinz, Franz Beckenbauer, ich - für Spieler unserer Generation war immer klar, dass wir nach unserer Karriere arbeiten müssen, um den Lebensstandard für unsere Familien aufrechtzuerhalten", erklärte der ehemalige Präsident des FC Bayern München einleitend: "Wenn ein Spieler heute über viele Jahre beim FC Bayern zehn, 15 Millionen Euro oder mehr pro Jahr verdient und diese gut anlegt, will er möglicherweise nach seinem Karriereende nicht unbedingt zehn oder zwölf Stunden am Tag arbeiten."

Er habe allerdings gelesen, "dass Oliver Kahn in einem Videokurs gesagt haben soll, man müsse nicht 24 Stunden im Büro arbeiten. Ich denke: Zehn oder zwölf Stunden wären für Führungskräfte schon nicht schlecht".

Allerdings stellte der 71-Jährige ebenfalls klar: "Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen, auch wenn er natürlich enttäuscht war. Wir hatten nach der Entscheidung noch einige Telefonate. Oliver Kahn wird immer ein Teil des FC Bayern sein." Als zukünftigen CEO könne sich Hoeneß Thomas Müller vorstellen. "Wenn ich mir heute einen malen müsste, hätte Thomas gute Chancen", erklärte er: "Er bringt alles mit. Generell gilt: Man muss bereit sein zu lernen. Darauf wird es ankommen: Derjenige muss bereit sein, den Job über zwei oder drei Jahre zu lernen."

Oliver Kahn musste seinen Posten am Ende der vergangenen Saison räumen. Sein Nachfolger ist Jan-Christian Dreesen.

"Die Strukturen des Klubs sind zuletzt etwas verloren gegangen. Da waren zu viele Berater von außen im Spiel - das müssen wir wieder auf Kurs bringen. Der FC Bayern muss wieder Leute in seinen Reihen haben, die die Identität des FC Bayern selbst bestimmen", sagte Hoeneß außerdem: "Der FC Bayern war seit einiger Zeit auf dem Weg in die falsche Richtung, viele Koordinaten im Klub waren verrutscht."