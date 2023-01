FC Bayern München: Pressetalk mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Neuzugang Daley Blind JETZT im Liveticker

Zum Start von Bayern Münchens Trainingslagers in Katar stellen sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Neuzugang Daley Blind den Fragen der Journalisten. SPOX begleitet den Pressetalk des FCB im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für Refresh der Seite.

FC Bayern: Pressetalk mit Salihamidzic und Blind im Liveticker

Salihamidzic über Mazraouis Erkrankung

"Es ist ein Riesenausfall für uns. Es ist schwierig zu sagen, ob es zu früh war. Er hatte auch mit der medizinischen Abteilung von Marokko und unseren Ärzten Kontakt gehabt. Die Untersuchungen war alle okay. Wir wissen alle nicht, wie es mit Post-Covid ist. Es ist sehr bitter für uns. Wir werden ein paar Gespräche führen, warum uns das wieder passiert ist. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir werden versuchen, ihn zu ersetzen. Es gab natürlich Kontakt zwischen den Ärzten. Wir hatten sehr, sehr gute Kommunikation. Jetzt hat er sich nicht gut gefühlt, und wir haben nochmal einen Check gemacht. Damit muss man vorsichtig umgehen. Es braucht Zeit. Wir werden jede Woche einen Check machen."

Salihamidzic über den Transfer von Blind

"Wir hatten vor Weihnachten den ersten Kontakt. Er hat uns gezeigt, dass er die erste Option für uns ist. Wir haben direkt ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben besprochen, was er für eine Rolle abnimmt. Dass er ein guter Fußballer ist, wissen wir alle."

Blind über seine Herzkrankheit

"Die medizinische Abteilung hält mich auf dem Laufenden. Ich bin fit, ich habe keine Probleme. Ich sehe das jeden Tag, ich muss damit Leben."

Blind über seine Position

"Wir haben darüber gesprochen. Mein ganzes Leben wurde mir diese Frage gestellt. Ich habe innen, links und im Zentrum gespielt. Mein Fokus ist hinten in der Abwehrkette - links oder in der Mitte, das ist egal."

Blind über die Ziele

"Wir wollen Titel gewinnen, ich will meine Erfahrung einbringen. Alles andere, was dann im Sommer passiert, werden wir sehen."

Blind über de Ligt

"Ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen. Er hat sich sehr gefreut für mich. Er wird mir helfen, aber alle anderen sprechen auch Englisch. Es wird keine Sprachbarriere geben. Ich habe auch schon mit dem Deutschunterricht begonnen."

Blind über Kontakte van Gaal und ten Hag vor seinem Wechsel

"Ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Sie haben mir hinterher geschrieben und mir zu dem Wechsel gratuliert. Julian Nagelsmann ist ein toller Trainer, das hat er gezeigt."

Es geht los! Salihamidzic und Blind betreten das Podest.

FC Bayern: Pressetalk mit Salihamidzic und Blind im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: In wenigen Minuten sollte es losgehen.

Vor Beginn: In Daley Blind hat Salihamidzic bereits den ersten Wintertransfer eingefädelt. Der Niederländer wird vermutlich Aufschluss über seine Ziele mit dem FC Bayern geben.

Vor Beginn: Ebenfalls wird Salihamidzic wohl Stellung zu weiteren Aktivitäten auf dem Transfermarkt beziehen. Seit Wochen wird über einen Ersatz für Torhüter Manuel Neuer, der nach seinem Ski-Unfalll für die restliche Saison keine Option mehr ist, spekuliert. Als Favorit gilt dem Vernehmen nach Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Salihamidzic hatte das Interesse an dem Keeper bereits am Freitag bestätigt. Fohlen-Trainer Daniel Farke glaubt hingegen an einen Verbleib von Sommer: "Ich gehe davon aus, dass er in der zweiten Hälfte der Saison hier spielen wird, ja."

Vor Beginn: Der wochenlange Ausfall von Mazraoui (Entzündung des Herzbeutels) resultiert aus einer Corona-Infektion. Diese erlitt der Marokkaner noch während der WM, kurze Zeit später stand er allerdings dennoch im Halbfinale gegen Frankreich auf den Platz. Einem Bericht von Sport1 zufolge soll die frühe Berücksichtigung Mazraouis für Unmut in der Führungsetage des FC Bayern sorgen. Gut möglich, dass Salihamidzic sich heute zu dieser Thematik äußert.

Vor Beginn: Der FC Bayern befindet sich in diesen Tagen im Zuge des Winter-Trainingslagers in Doha. In die Hauptstadt von Katar flog der deutsche Rekordmeister am Freitag. Nicht mit dabei waren neben den Langzeitverletzten auch Noussair Mazraoui und Marcel Sabitzer. Letzter soll nach überstandener Grippe allerdings am Sonntag nachreisen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für den Pressetalk des FC Bayern mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Neuzugang Daley Blind. Los geht's um 11.30 Uhr.

© getty

FC Bayern München: Der aktuelle Kader für Katar