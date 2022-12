FC Bayern München: Termine, Testspiele, Trainingslager - der Fahrplan in der Winterpause

Durch die WM 2022 in Katar ist die Winterpause für den FC Bayern München etwas länger. Das Bundesligajahr 2022 ist abgeschlossen. Der Fokus liegt auf der Rückserie. Wie sich der FC Bayern vorbereitet, welche Termine, Testspiele und Trainingslager auf dem Fahrplan in der Winterpause stehen, stellt Euch SPOX vor.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann kann gelassen auf die Rückserie der Saison 2022/23 blicken. In der Bundesliga steht der FCB auf Tabellenplatz eins und auch in der Champions League lief bisher alles wie am Schnürchen. Doch dort wartet im Achtelfinale Paris Saint-Germain.

Mit den Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar haben die Franzosen den wohl gefährlichsten Sturm Europas. Um gegen PSG zu bestehen und auch in den anderen beiden Wettbewerben, der Bundesliga und im DFB-Pokal, um die Titel mitzuspielen, ist eine gute Vorbereitung eine wichtige Voraussetzung.

FC Bayern München, der Fahrplan in der Winterpause: Trainingsstart

Viele Bayern-Stars sind mit ihren Nationen noch bei der Weltmeisterschaft in Katar beschäftigt. Alle Daheimgebliebenen können bis zum 10. Dezember durchschnaufen, bevor es mit dem offiziellen Trainingsauftakt losgeht. Darunter sind Marcel Sabitzer, der mit Österreich nicht für die WM qualifiziert war, Sven Ulreich, Mathys Tel, Paul Wanner und Bouna Sarr.

© getty Jamal Musiala vom FC Bayern München war einer der wenigen Lichtblicke der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar.

Mit Beginn des neuen Kalenderjahres geht es für die Profis des FC Bayern am 3. Januar los auf dem Trainingsgelände. Leistungsdiagnostik und sonstige medizinische Tests stehen auf dem Tableau. Wie es mit so manchem WM-Fahrer verläuft, wird individuell entschieden. Mit 17 WM-Fahrern hatte der FC Bayern so viele Spieler wie kein anderer bei der Weltmeisterschaft in Katar.

FC Bayern München, der Fahrplan in der Winterpause: Trainingslager

Der FC Bayern macht sich am 6. Januar auf ins Trainingslager. Zielort: Doha, Katar. Nur zwei Wochen zuvor findet dort noch das WM-Finale statt, ehe der FCB im Wüstenstaat sein Trainingslager aufschlägt. Dies ist besonders bei vielen Vereinsmitgliedern umstritten.

FC Bayern München, der Fahrplan in der Winterpause: Testspiele

Der FC Bayern testet im ersten Spiel des Jahres nach der Rückkehr aus Katar gegen den österreichischen Meister RB Salzburg. Das Testspiel wird nicht in der Allianz Arena stattfinden, sondern am FC Bayern Campus ausgetragen. Weitere Testspiele sind bisher nicht geplant.

Am 20. Januar wird es für den FC Bayern Ernst in der Bundesliga. Zum Pflichtspielauftakt des Jahres 2023 treffen die Bayern auswärts auf RB Leipzig. Um 20.30 Uhr wird die Bundesligarückserie mit einem Hinrundenspiel eröffnet.

FC Bayern München: Termine, Testspiele, Trainingslager - Die wichtigsten Informationen kompakt

Trainingsstart : 3. Januar

: 3. Januar Trainingslager in Doha: 6. Januar - 12. Januar

6. Januar - 12. Januar Testspiel gegen RB Salzburg: 13. Januar

13. Januar Bundesligaauftakt gegen RB Leipzig: 20. Januar

FC Bayern München: Die ersten drei Spiele des FCB im Jahr 2023