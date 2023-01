FC Bayern München, News und Gerüchte - Wegen Noussair Mazraoui: FCB-Bosse angeblich verstimmt

Marcus Thuram ist angeblich auch für den Sommer kein Thema beim FC Bayern. Die Verantwortlichen in München sind wohl verstimmt wegen des Einsatzes von Noussair Mazraoui im WM-Halbfinale. Außerdem führt Benjamin Pavard offenbar Gespräche mit dem FC Barcelona. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

"Mazraoui war Anfang Dezember während der Weltmeisterschaft in Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte deshalb das Viertelfinale gegen Portugal verpasst", teilte der FC Bayern in einem Statement mit. Nur vier Tage nach dem Viertelfinale fand das Halbfinale statt.

Laut einem Bericht der Bild herrscht in München die Meinung vor, dass der Marokko-Star nicht hätte spielen dürfen. Mazraoui erkrankte während der WM an Corona und die Bayern-Ärzte entdeckten bei einer Nachfolgeuntersuchung eine milde Entzündung des Herzbeutels. Die News dazu findet Ihr hier.

FCB, Gerücht: Thuram wohl auch kein Thema im Sommer

Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach im Winter wohl nicht verlassen. Auch nicht zum FC Bayern. Laut Informationen von Sky ist der Franzose kein Transferziel der Münchner. Laut dem Bericht soll der 25-Jährige selbst im Sommer kein Thema an der Isar sein.

Gleiches gilt wohl für Randal Kolo Muani. Nach einer Ansage von SGE-Sportvorstand Markus Krösche ist das anfängliche Interesse an dem Stürmer offenbar erloschen. Der Franzose glänzte in der Hinrunde vor allem als Vorlagengeber (10).

Der FCB will sich dagegen offenbar verstärkt um eine Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting kümmern. Der Stürmer hat sich in München mit 11 Toren in 16 Spielen zu einem Leistungsträger entwickelt. Erste Gespräche wurden wohl schon geführt. Allerdings soll sich das Interesse von Manchester United stark erhöht haben.