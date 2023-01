FC Bayern: Noussair Mazraoui fällt wohl wochenlang aus

Bayern München muss offenbar mehrere Wochen auf Marokkos WM-Star Noussair Mazraoui verzichten.

Der Rechtsverteidiger des FC Bayern erkrankte nach Informationen der Bild nach der Weltmeisterschaft an Corona, die Infektion traf ihn besonders hart. Denn: Der 25-Jährige soll nun an einer Entzündung am Herzbeutel leiden, weswegen er in den nächsten Wochen geschont werden muss.

Der FC Bayern startete am Freitagmorgen ins Trainingslager nach Doha, in der Kader-Liste für die Vorbereitung auf der Webseite des deutschen Rekordmeisters wird der Marokkaner gar nicht gelistet. An Bord des Bayern-Sonderflugs war dagegen der am Donnerstag neu verpflichtete Daley Blind.

In den vergangenen Tagen wurden gemäß des Bild-Berichts bei Mazraoui Bluttests gemacht, im Anschluss rieten die Ärzte dem Rechtsverteidiger zu mehreren Wochen körperlicher Inaktivität. Das weckt Erinnerungen an Alphonso Davis, der vor ziemlich genau einem Jahr ebenfalls aufgrund einer Herzbeutelentzündung ausfiel. Der Kanadier stand den Münchnern damals drei Monate lang nicht zur Verfügung.

Nach Lucas Hernández und Manuel Neuer ist Mazraoui bereits der dritte Leistungsträger, der den Bayern für eine längere Zeit fehlen wird.