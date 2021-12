Musiala, Süle und Gnabry beim FC Bayern gegen den BVB nur auf der Bank: Französische Übernahme

Die deutschen Nationalspieler Jamal Musiala, Niklas Süle und Serge Gnabry haben aktuell einen schweren Stand beim FC Bayern München, beim Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) saßen sie zunächst allesamt nur auf der Bank. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Als einer von nur 15.000 zugelassenen Menschen genoss Bundestrainer Hansi Flick das Privileg, das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend live im Signal-Iduna-Park verfolgen zu dürfen. Blickt man auf die Aufstellung des FC Bayern München, hätte Flicks französisches Pendant Didier Deschamps durchaus ebenfalls Anrecht auf eines der begehrten Tickets gehabt.

Dort tummelten sich nämlich mehr Spieler, die für seine Mannschaft einsatzberechtigt wären, als für Flicks. 5:4 lautete das Endergebnis. Auf drei zumindest etwas umkämpften Positionen entschied sich Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann in direkten Duellen jeweils gegen aktive DFB-Kicker und für Vertreter der Equipe Tricolore.

Auf der Doppelsechs ersetzte neben Leon Goretzka erneut nicht das deutsche Wunderkind Jamal Musiala den seit einer gefühlten Ewigkeit in Quarantäne ausharrenden Joshua Kimmich, sondern Corentin Tolisso. Rechts hinten bekam erneut Benjamin Pavard den Vorzug vor Niklas Süle, davor vertraute Nagelsmann erneut Kingsely Coman statt Serge Gnabry. Vive la France! Überraschend kamen diese Entscheidungen jeweils nicht, tatsächlich unterstrichen sie Trends.

Noten: Upamecano patzt mal wieder - bitterer Abend für Hummels © getty 1/31 Der FC Bayern München hat das Spitzenduell am 14. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 3:2 (2:1) gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB- und FCB-Spieler. © imago images 2/31 BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Wäre beim 0:1 eventuell besser beraten gewesen, energischer aus dem Kasten zu eilen. Zweimal richtig stark gegen Coman (26. und 56.). War an Lewandowskis Elfmeter dran. Note: 2,5. © getty 3/31 THOMAS MEUNIER: Mit einer eher fehlerhaften Vorstellung. Muss beim Konter in der 23. mit dem ersten Kontakt quer zu Haaland passen, dann wird's eine Großchance. Schwache Passquote, 16 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 4/31 MANUEL AKANJI: Sehr untypisch für ihn, dass er nur ganz wenige Ballaktionen aufwies - die viertwenigsten aller BVB-Startelfspieler. Defensiv deutlich solider als Nebenmann Hummels und ohne großen Wackler. Note: 3,5. © imago images 5/31 MATS HUMMELS: Sein Ballverlust leitete das 1:1 ein, verlor danach auch den Zweikampf gegen Müller. Auch Comans Großchance entstand durch seinen Ballverlust (26.). Unglücklich beim 1:2, als ihn Guerreiro anschoss und bei seinem Handspiel vorm 2:3. Note: 5 © getty 6/31 RAPHAEL GUERREIRO: Nach vorne nicht besonders aktiv, das kennt man von ihm anders. Unnötig, dass er kurz vor dem 1:2 Hummels anschoss. Gegen den Ball oft zweiter Sieger gegen Coman. Note: 4,5. © getty 7/31 EMRE CAN: Sein schlimmer Fehlpass leitete Comans Großchance ein (26.). Wichtiger Block gegen Lewandowski (31.). Ansonsten mit vielen Balleroberungen und einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3,5. © getty 8/31 MAHMOUD DAHOUD: Kein gutes Spiel des Sechsers, der die meisten Ballverluste beim BVB verzeichnete (17) und eine sehr schwache Passquote aufwies (weniger als 60 Prozent). Auch aufgrund seiner langen Verletzung als Erster ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 9/31 JULIAN BRANDT: Toller Laufweg und gute Drehung bei seinem Tor zum 1:0. Oft anspielbar, wechselte häufig die Position, führte mit die meisten Dortmunder Zweikämpfe und kam auf viele Balleroberungen (8). Musste nach Kopfverletzung vom Feld. Note: 2. © imago images 10/31 MARCO REUS: Viel unterwegs und an den meisten Offensivaktionen beteiligt. Mit einigen guten Zuspielen auf Haaland in die Tiefe. Unglücklich, dass er den Ball beim 1:2 unhaltbar abfälschte. Note: 3. © getty 11/31 JUDE BELLINGHAM: Auf der linken Seite aufgeboten und zunächst nicht ganz so dominant im Spiel wie mittlerweile gewohnt. Als er auf der Sechs agierte, deutlich besser. Zuvor schon mit den beiden starken Vorlagen zum 1:0 und 2:2. Note: 2,5. © getty 12/31 ERLING HAALAND: Nach 45 Minuten nur 11-mal am Ball, 2-mal im Abseits und mit einer großen Chance, als er knapp rechts am Tor vorbeischoss (29.). Toller Schlenzer mit seinem schwächeren Fuß zum 2:2 (47.) - 51. BL-Spiel, 51. BL-Tor. Note: 2,5. © getty 13/31 DONYELL MALEN: Kam in Minute 60 für Dahoud. Wieder sehr bemüht, einen entscheidenden Anteil in der Offensive hatte der Niederländer aber nicht. Note: 4. © imago images 14/31 MARIUS WOLF: In der 70. für den verletzten Brandt gekommen. Schoss mit seinem ersten Ballkontakt Hernandez ab, so dass dieser ausgewechselt werden musste. Note: 3,5. © imago images 15/31 STEFFEN TIGGES: Für den ausgelaugten Haaland gekommen (82.), blieb ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung. © imago images 16/31 NICO SCHULZ: Nach 82 Minuten für Guerreiro eingewechselt. Keine Bewertung. © imago 17/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Erlebte einen recht komplizierten Abend: Hatte trotz zeitweise sehr offensiver Dortmunder kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Die beiden Gegentore waren unhaltbar. Note: 3. © imago 18/31 BENJAMIN PAVARD: Verlor deutlich mehr Bälle, als er eroberte, auch seine Zweikampfquote mit etwas mehr als 40 Prozent alles andere als berühmt. Hatte die meisten Ballkontakte aller Bayern. Note: 4. © imago 19/31 DAYOT UPAMECANO: Half seiner Mannschaft hinten zunächst durch sein irres Tempo gegen den noch ein bisschen schnelleren Haaland. Sehr fleißiger Balldieb. Aber krasse Unkonzentriertheiten wie vorm 2:2 gehören leider auch zu seinem Spiel. Note: 4,5. © getty 20/31 LUCAS HERNANDEZ: Hätte sich nicht übermäßig beschweren dürfen, wenn bei seinem Tackling gegen Reus auf Elfmeter entschieden worden wäre. Verteidigte resolut, was aber angesichts seiner Nebenleute auch nötig war. Verletzt runter. Note: 2,5. © getty 21/31 LEON GORETZKA: Mühte sich, in den Traktormodus zu kommen. Spielte die meisten Pässe seines Teams in der gegnerischen Hälfte. Dass sein Einsatz verletzungsbedingt fraglich gewesen war, merkte man ihm nicht an. Hielt 64 Minuten bravourös durch. Note: 3. © getty 22/31 CORENTIN TOLISSO: Enormes Laufpensum in Höchstgeschwindigkeit. Bei weitem nicht alle seine Aktionen klappten, hätte auch mal Gelb sehen können, aber sehr schöner öffnender Pass auf Davies vorm 2:1. Note: 3. © imago 23/31 THOMAS MÜLLER: Sein konsequentes Gegenpressing zwang Hummels dazu, ihn vor dem 1:1 anzuschießen, noch besser aber, wie er Hummels anschließend aus dem Spiel nahm und somit Lewandowskis 1:1 ermöglichte. Note: 2,5. © imago 24/31 LEROY SANE: Zog die meisten Sprints seiner Mannschaft an, probierte auch ein paar Schüsse, fand aber in der ersten Halbzeit trotzdem praktisch nicht statt. 77 Prozent Passquote für einen FCB-Spieler eher mäßig. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5. © imago 25/31 KINGSLEY COMAN: Trug seinen Anteil zum rasanten Spiel bei, schoss auch aus recht aussichtslosen Situationen aufs Tor - und belohnte sich mit einem Treffer zum 2:1. Am Ende der ersten Halbzeit lag sein Expected-Goal-Wert bei 0,17. Note: 2,5. © getty 26/31 ALPHONSO DAVIES. War - allein gelassen von seinen Kollegen - überfordert gegen Brandt vorm 0:1, steigerte sich dann aber trotz einiger Ballverluste. Nach vorne ging wegen des Dauerdrucks von Brandt eher wenig, bereitete dann aber das 2:1 vor. Note: 3,5. © imago 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Konsequenter Laufweg vorm 1:1, noch konsequenterer Abschluss. Hatte beim Elfmeter zum 3:2 ein bisschen Glück, dass Kobel den Ball nicht entscheidender parieren konnte. Trotzdem: So verdaut man Platz zwei beim Ballon d'Or. Note: 1,5. © getty 28/31 JAMAL MUSIALA: Kam nach 64 Minuten für Goretzka, konnte dem Spiel aber nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Kaum am Ball. Note: 4. © getty 29/31 SERGE GNABRY: Kam für Sane, trat aber kaum in Erscheinung. Note: 4. © getty 30/31 NIKLAS SÜLE: Ersetzte den verletzten Hernandez. Keine Bewertung. © getty 31/31 TANGUY NIANZOU: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

Corentin Tolisso statt Jamal Musiala

Corentin Tolisso (27) ist beim FC Bayern die positive Überraschung der vergangenen Wochen. Seit seiner Ankunft 2017 fehlte der zentrale Mittelfeldspieler bekanntlich mehr, als dass er spielte. Anfang dieser Saison waren es Wadenprobleme, unter denen hatte er in München zuvor überraschenderweise noch nie gelitten. Nach seinem Comeback Ende Oktober gab es für den Unglücksraben aber zwei glückliche Fügungen: Neuzugang Marcel Sabitzer enttäuschte nachhaltig, Kimmich ließ sich nicht impfen. So bekam Tolisso relativ aus dem Nichts relativ viel Spielzeit, die er relativ gut nutze.

"Er ist eine Maschine im Zweikampf und will viele Bälle haben. Er hat herausragende Qualitäten, die ich auch gegen Dortmund sehen will", verriet Nagelsmann schon bei der Pressekonferenz vor dem Topspiel. Jamal Musiala (18) wäre für einen Platz in der Startelf nach Auskunft des Trainers unterdessen nur dann in Frage gekommen, wenn im zentralen Mittelfeld neben Kimmich auch noch der ebenfalls leicht angeschlagene Goretzka ausgefallen wäre.

Musialas Paradeposition ist aber eigentlich eh die eines anderen deutschen Nationalspielers - und zwar Thomas Müllers Spielmacherrolle. Ärgerlich für ihn, dass dieser Müller nie ausfällt und immer spielt. Seit Mitte Oktober stand Musiala nicht mehr in der Startelf. Nagelsmann verwies zuletzt auf Musialas nicht ganz so üble Einsatzzeit von im Schnitt 35 Prozent pro Spiel. Er sagte aber auch, dass es "scheiße von mir ist", wenn sich dieser Wert bis zum Saisonende nicht erhöht: "Dann würden wir ihn am Ende zu wenig fördern."

Tatsächlich hat sich der Wert seit diesen Aussagen sogar etwas verringert, gegen Dortmund spielte Musiala nur 25 Minuten. In der Nachspielzeit sah er dann aus nächster Nähe, wie Tolisso die Krönung seines nächsten guten Auftritts verpasste, bei einem Konter schoss er den Ball aus etwa 40 Metern am leeren Tor vorbei. Nach Abpfiff war Tolisso der erste Spieler, den Nagelsmann herzte. Ob es solche Bilder auch in der kommenden Saison zu sehen gibt? Tolissos Vertrag läuft im Sommer aus, Nagelsmann betonte: "Es ist nie gut, wenn ein Spieler ablösefrei geht."