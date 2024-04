Julian Nagelsmann kontert nach Absage an den FC Bayern München Max Eberl: "Habe keinen Stachel gespürt"

Nagelsmann über Heim-EM 2024: "Wir müssen Monster werden"

Nun wolle er die Euphorie der letzten Länderspiele "in dieses Riesenturnier mitnehmen, wo ich gar keine Zweifel dran lassen will, dass ich mit allem, mit Haut und Haar, für die erfolgreiche Heim-EM kämpfe". Seine Forderung: "Wir müssen Monster werden, die Vertrauen in sich selbst haben", sagte er in Abwandlung seines Spruchs über "Verteidigungsmonster". Mit Glaube, Leidenschaft und Kampfgeist könne es was werden.

Wann die EM ein Erfolg wäre? Ein Zögern. "Man muss abwarten, gegen wen wir spielen, wie wir spielen", sagt Nagelsmann dann. "Im Worst Case würden wir irgendwann ausscheiden, dann wäre die Frage: Wie haben wir gespielt? Wie haben wir die Menschen begeistert?"

Schließlich kann schnell im Achtelfinale das Aus kommen, ein Elfmeter, eine Rote Karte, der Fußball hat auch Zufallsfaktoren. "Wir sollten aber auf jeden Fall die Vorrunde und die eine oder andere K.o.-Runde überstehen."