Ralf Rangnick vor Wechsel zum FC Bayern München: ÖFB bestätigt Angebot - Eberl muss sich wohl "unterordnen"

"Ich denke, dass es für alle Beteiligten wichtig ist, zeitnah eine Entscheidung zu haben", sagte Schöttel dem ORF und bestätigte ein Angebot. Das Thema müsse "in den nächsten ein, zwei Wochen erledigt sein". In einem am Mittwoch erschienenen und am Dienstag geführten Interview mit 90minuten.at hatte Rangnick von einem Interesse des FC Bayern, aber noch von keinem Angebot gesprochen.

In der Zwischenzeit hätten sich die Münchner Bemühungen übereinstimmenden Berichten zufolge intensivier: Der ÖFB würde die Freigabe für einen Wechsel erteilen, die Entscheidung liege nun bei Rangnick selbst. Die Führungsriege des FC Bayern soll geschlossen hinter einer Verpflichtung Rangnicks stehen, was beim Interesse an Julian Nagelsmann nicht der Fall gewesen wäre.

Laut kicker hatte sich nach der Absage von Wunschkandidat Xabi Alonso vor allem der neue Sportvorstand Max Eberl für Nagelsmann eingesetzt. Neben Roberto de Zerbi von Brighton & Hove Albion soll der Bundestrainer, der seinen Vertrag beim DFB mittlerweile bis 2026 verlängert hat, Eberls präferierte Lösung gewesen sein. Wenngleich er auch hinter einer Verpflichtung Rangnicks stehe, müsse sich Eberl dem Bericht zufolge "bei seiner ersten großen Aufgabe ein wenig der Mehrheit im Klub unterordnen".