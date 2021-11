FC Bayern München - Drei Thesen zum Arbeitssieg gegen Bielefeld: So bewirbt sich Tolisso für eine Verlängerung

Der FC Bayern setzt sich gegen Arminia Bielefeld durch und bleibt Tabellenführer - nicht nur dank Traumtorschütze Leroy Sane. Auch zwei Mittelfeldspieler überzeugen und machen Julian Nagelsmann mit Blick auf das Topspiel gegen den BVB Optimismus. Drei Thesen zum 1:0-Arbeitssieg.

1. Sane macht keine schlechten Spiele mehr

Leroy Sane präsentiert sich seit nunmehr seit fast drei Monaten in herausragender Verfassung. Auch am 13. Spieltag wurde der Ex-Schalker seinem Ruf als Unterschiedsspieler gerecht und erzielte das erlösende und entscheidende 1:0 gegen eine tapfere, zähe Arminia aus Bielefeld.

Dabei hatte Sane vor seinem Treffer in der 71. Minute noch eine sehr gute Chance im Strafraum liegen gelassen. Doch auch das passt zum "neuen" Sane: Er glänzt selbst an Tagen, an denen es zunächst nicht den Anschein hat, als würde er dazu imstande sein. Auch das ist eine Qualität, wie Thomas Müller nach der Partie bei Sky hervorhob. "Der erste war nicht drin, der zweite war nicht drin. Da hat vielleicht auch die Überzeugung ein bisschen gefehlt. Es geht dann aber darum, immer weiterzumachen. Das haben wir", lobte Müller.

Es war Sanes neuntes Tor im 21. Pflichtspiel im Bayern-Trikot 2021/22. Hinzu kommen noch zehn Vorlagen. Damit hat der 25-Jährige fast schon seine Bilanz aus der vergangenen Spielzeit egalisiert: Damals waren es nach 44 Partien zehn Tore und zwölf Vorlagen.

Bayern-Noten: Ein Umstrittener überzeugt - ein Etablierter bleibt bieder - Sane einfach gut © imago 1/15 Der FC Bayern reist dank eines 1:0 gegen Bielefeld als Tabellenführer zum Showdown nach Dortmund. Ein zuletzt Umstrittener überzeugte, ein Etablierter war bieder und Leroy Sane einfach gut. Die Noten und Einzelkritiken. © imago 2/15 MANUEL NEUER: Hatte erwartungsgemäß nicht viel zu tun gegen die Bielefelder, schaltete sich darum noch öfter als sonst in den Spielaufbau ein. Note: 3,5. © imago 3/15 BENJAMIN PAVARD: War sehr oft am Ball, brachte deutlich über 90 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler und war Bayerns eifrigster Balldieb. Ein mehr als ordentlicher Auftritt des zuletzt nicht unumstrittenen Verteidigers. Note: 2,5. © imago 4/15 DAYOT UPAMECANO: Agierte sicher und umsichtig, beendete einen Bielefelder Angriffsversuch in der ersten Halbzeit, als Wimmer Hernandez davongelaufen war, resolut. Spielte die meisten Pässe auf dem Platz. Note: 3. © imago 5/15 LUCAS HERNANDEZ: Kassierte für ein Foul an Schöpf nach mehr als einer Stunde die erste Gelbe Karte im Spiel, kam ein paar Mal nicht hinterher und war der schlechteste Aufbauspieler in der Dreierkette. Note: 4. © getty 6/15 CORENTIN TOLISSO: Erhielt erneut die Chance, sich als Kimmich-Vertreter auszeichnen, machte seine Sache ordentlich und sicherlich besser als Sabitzer in Ausgburg. Spielte sehr viele Pässe und war laufstärkster Bayer. Note: 3. © getty 7/15 LEON GORETZKA: Insgesamt eher biederer Auftritt. Schaffte es nicht, dem Mittelfeld seinen Boss-Stempel aufzudrücken, seinen Aktionen fehlte vor allem nach vorne das Zündende. Kurz nach der Pause war Feierabend. Note: 4,5. © getty 8/15 KINGSLEY COMAN: Positiv: Er spielte seinen Gegenspieler Andrade schwindelig und versuchte auf sehr vielen Wegen, das Offensivspiel zu beleben. Aber: Er war nicht effizient, seinen vielen Flanken fehlte an Präzision. Note: 4. © imago 9/15 THOMAS MÜLLER: Orientierte sich im Laufe des Spiels zunehmend ins Zentrum, stand sehr oft sogar weiter vorne im letzten Drittel als Lewandowski. Tat sich lange schwer dort, bereitete dann aber das 1:0 vor. Note: 3,5. © imago 10/15 LEROY SANE: Darf bei Nagelsmann immer öfter eine Mischung aus Acht und Zehn spielen, dankte es gegen Bielefeld mit ein, zwei sehr schönen Pässen - und einem Traumtor. Stärkster und auffälligster Bayern-Spieler. Note: 2. © imago 11/15 ALPHONSO DAVIES: Interpretierte die Rolle als linker Schienenspieler naturgemäß noch offensiver als die Rolle des Linksverteidigers. Stand zwar defensiver als Kingsley Coman, strahlte aber viel mehr Gefahr aus. Note: 2,5. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: War bei den Verteidiger der Arminen ganz gut aufgehoben, sah lange kein Land. Nur 13 Ballkontakte in der ersten Halbzeit, 28 waren es am Ende. Note: 4,5. © imago 13/15 JAMAL MUSIALA: Kam nach beendeter Quarantäne und als frisch Geimpfter für Goretzka, sollte das zu diesem Zeitpunkt lahmende Offensivspiel beleben, was funktionierte. Sehr quirlig, sein schöner Pass in die Tiefe ermöglichte das 1:0. Note: 2. © imago 14/15 SERGE GNABRY: Kam nach 70 Minuten für Sane. Traf noch einmal nach schönem Dribbling die Latte. Keine Bewertung. © getty 15/15 NIKLAS SÜLE: Durfte nach überstandener Corona-Erkrankung noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung.

2. Musiala bleibt der perfekte Cheatcode

Die Vorbereitung zum Sane-Tor lieferte Müller. Es war der 21. Assist des Routiniers im Kalenderjahr 2021 - Bestwert in Europa. Den entscheidenden Pass vor Müllers Zuspiel auf Sane lieferte jedoch der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Jamal Musiala. Der 18-Jährige bewies damit einmal mehr seine erstaunliche Qualität darin, das Spiel schnell und unberechenbar zu machen - und überhaupt: zu liefern, wenn er gebraucht wird.

Für Nagelsmann bleibt Musiala der perfekte Cheatcode. Er weiß: Wann auch immer er den gebürtigen Stuttgarter einwechselt, er belebt die Partie mit guten Bewegungen oder Pässen im letzten Drittel. Gute Nachrichten, gerade mit Blick auf das Topspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag, nachdem es sportlich zuletzt eher weniger Schlagzeilen um Musiala gab, sondern die Impfdebatte im Fokus stand.

Der Teenager bekommt in dieser Saison nicht viele Chancen von Anfang an, zuletzt beim 4:0 gegen die TSG Hoffenheim am 23. Oktober. Doch das liegt mehr an der hohen Konkurrenz an der Bayern-Offensive als an seinen Leistungen. Früher oder später wird Nagelsmann aber nicht mehr umhinkommen, auch einmal einen Spieler wie Müller, Kingsley Coman oder Serge Gnabry für Musiala zu opfern. "Jamal hat es nach seiner Einwechslung gut gemacht", befand Nagelsmann nach dem Sieg gegen Bielefeld.

3. So bewirbt sich Tolisso für eine Vertragsverlängerung

Marcel Sabitzer konnte zuletzt, insbesondere bei der 1:2-Niederlage in Augsburg, nicht wirklich Werbung in eigener Sache betreiben. Eine Wadenverletzung warf den Neuzugang unter der Woche zusätzlich aus der Bahn, wodurch er die Duelle mit Kiew und Bielefeld verpasste.

Bitter: In seiner Abwesenheit wusste sein Kontrahent Corentin Tolisso zu überzeugen. Der Franzose zeigte sich sehr engagiert, ließ mit und ohne Ball nichts anbrennen.

Mit derart souveränen Leistungen bewirbt sich Tolisso durchaus für eine Vertragsverlängerung in München. Er wird ob der personellen Gemengelage im Mittelfeld zwar nie unangefochtener Stammspieler werden, dafür funktionieren Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf der Doppelsechs ohnehin viel zu gut, aber als zuverlässiger Kaderspieler taugt er allemal. Und während Sabitzer bislang eher einer Enttäuschung gleicht und Marc Roca wohl nicht mehr lange in Nagelsmanns Kader stehen wird, wäre es aus Bayern-Sicht durchaus ratsam, eine Tolisso-Verlängerung um ein bis zwei Jahre in Betracht zu ziehen.

Allzu viele bezahlbare Optionen wird der Markt im Sommer nicht hergeben. Ein ablösefreier Abgang Tolissos wäre insofern nicht nur für die Verantwortlichen ärgerlich - sondern auch für Nagelsmann.

