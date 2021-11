Jamal Musialas Durchhänger beim FC Bayern München: Noch nicht hochprozentig

Jamal Musiala (18) erlebt beim FC Bayern München gerade den ersten kleinen Durchhänger seiner noch jungen Profikarriere. Die Gründe dafür sind einleuchtend, Trainer Julian Nagelsmann stellt trotzdem Besserung in Aussicht. Schon am Samstag beim Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen SC Freiburg?

Am Mittwoch verbreitete der FC Bayern München über seine sozialen Netzwerke ein Trainingsvideo, in dem Jamal Musiala als Keeper gefragt war. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer feuerten einen Schuss nach dem anderen auf das vom 18-Jährigen gehütete Tor. Ein Hinweis, dass Musiala demnächst seine Chance als Vertreter von Manuel Neuer bekommt, weil es im offensiven Mittelfeld aktuell nur zu so wenig Spielzeit reicht?

Gegen Benfica Lissabon hatte der dauerspielende Stammzehner Thomas Müller eine Pause bekommen. Statt Musiala zu seinem fünften Startelfeinsatz der Saison zu verhelfen, vertraute Nagelsmann auf seine drei Flügelstürmer Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane. Falsch war diese Entscheidung selbstredend nicht, alle drei überzeugten beim 5:2-Sieg und damit einhergehenden Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

"Man neigt als Mensch immer dazu, das Negative zu suchen", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen auf Musiala. "Warum spielt er nicht? Die Frage ist ja: Warum spielt vielleicht ein anderer? Leroy, Serge und King sind aktuell einfach sehr, sehr gut drauf. Sie haben es verdient, zu spielen." Einem Bericht des kicker zufolge reichte das Musiala aber nicht als Erklärung, er soll wegen der schwindenden Spielzeit ein Gespräch mit Nagelsmann gesucht haben.

Bayern-Noten: Mit diesem Coman muss verlängert werden! © getty 1/17 Der FC Bayern München bleibt in der Champions League verlustpunktfrei. Am 4. Spieltag der Gruppenphase gewann der FCB in der Allianz Arena gegen Benfica mit 5:2. Die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Hatte im Grunde nichts zu tun. Bei beiden Gegentoren machtlos. Legte Lewandowskis dritten Treffer vor! Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Schoss eine Direktabnahme nur knapp drüber (20.), kurz darauf mit guter Flanke auf Gnabry. Viel in der Offensive unterwegs und sehr sicher im Passspiel. Note: 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Für den Franzosen war es das erste Spiel seit Mitte September. War dabei auf Sicherheit bedacht und agierte weitestgehend solide, aber nicht mehr. Note: 3,5. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Ordentliche Vorstellung ohne große Highlights. Beim 1:2 nicht ganz auf der Höhe. War ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Blockte an seinem 21. Geburtstag gleich früh doppelt gegen Pizzi (1.). Toller Distanzschuss (19.), lief kurz darauf einen vielversprechenden Konter ab und führte die meisten Zweikämpfe beim FCB. Legte das 3:1 auf. Note: 2. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Mit einer Passquote von 100 Prozent in Halbzeit eins. Ordentlich gegen den Ball und starker Pass auf Gnabry (36.). Holte den Elfmeter heraus. Note: 3. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Ohne sein tolles Zuspiel auf Lewandowski wäre das 2:0 nicht entstanden. Gleiches gilt für den Treffer zum 3:1, als er Davies schön freispielte. Bis zu seiner Auswechslung mit den meisten Ballaktionen beim FCB. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Hatte die erste gute FCB-Chance (6.) und traf wunderschön per Hacke zum 2:0. Verschlampte nach Pavards Flanke eine gute Chance (21.), scheiterte allein vorm Tor (36.) und war bei der Flanke zum 1:2 nicht auf der Höhe. Note: 2. © getty 10/17 LEROY SANE: Kam meist über den linken Halbraum, war fleißig und zeigte sich immer wieder zwischen den Linien. Nach der Pause noch stärker und mit dem herausragenden Treffer zum 3:1. Bereitete das 4:1 vor. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN: Überragende Partie des Franzosen, der Grimaldo schwindelig spielte, dutzende Eins-gegen-eins-Duelle gewann und viele brauchbare Flanken schlug - wie beim 1:0. Dazu bester Zweikämpfer bei den Bayern. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Schoss den FCB in seinem 100. CL-Spiel in Führung, traf zum 4:1 und 5:2 und steht jetzt bei 8 Buden in der Gruppenphase. Bereitete zudem das 2:0 vor. Scheiterte aber mit einem schwachen Elfmeter (45.+1). Note: 1. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: In Minute 64 für Coman eingewechselt. Die Leichtigkeit geht ihm gerade etwas ab, eine auffällige Aktion war nicht dabei. Note: 3,5. © getty 14/17 OMAR RICHARDS: Davies machte für ihn nach 64 Minuten Platz. Links hinten ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Sane ging für ihn nach 72 Minuten runter. Blieb größtenteils unauffällig und war kaum am Ball. Keine Bewertung. © getty 16/17 MARCEL SABITZER: Kam für Kimmich nach 72 Minuten. Kurz darauf mit dem Fehlpass, der das 2:4 einleitete. Ihm fehlt weiterhin ein wenig die Bindung zum Spiel der Bayern. Keine Bewertung. © getty 17/17 BOUNA SARR: Kurz vor dem Ende für Gnabry gekommen. Keine Bewertung.

Jamal Musiala: Weniger Minuten, weniger Scorerpunkte

Musiala erlebt mit seinen 18 Jahren gerade den ersten kleinen Durchhänger seiner noch jungen Profikarriere. Das Debüt mit 17, die Reise zum Champions-League-Finalturnier samt Titelgewinn 2020, immer mehr Spielminuten in der vergangenen Saison, die Berufung in den deutschen EM-Kader, die Wahl zum Bayern-Spieler des Monats August. Und dann? Seitdem ist er etwas aus dem Fokus verschwunden, was aber nicht nur an schwindender Spielzeit liegt.

Musialas Einsatzminuten sind im Vergleich zum Saisonbeginn zwar etwas zurückgegangen, seine Ausbeute aber noch deutlich mehr. Verzeichnete er in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison bei 244 Einsatzminuten noch sieben Scorerpunkte, folgte seitdem in elf Spielen bei 267 Minuten trotz anhaltender Torflut des FC Bayern nur ein einziger. Der leichte Rückgang an Spielminuten hängt unterdessen auch mit der Rückkehr Comans zusammen, der weite Teile der ersten Saisonphase wegen Blessuren und einer Herz-Operation verpasst hatte.

In der gesamt Saison kommt Musiala auf eine prozentuale Einsatzzeit von 33,4 Prozent und ist damit der am 14. häufigsten eingesetzte Spieler des Kaders. "Das ist nicht üppig. Das ist aber für einen 18-Jährigen bei Bayern München nicht so schlecht", erklärte Nagelsmann und zog das "so" ganz lange in die Länge. "Wenn er jetzt 35 Prozent hat und wir sind im letzten Saisondrittel, dann ist es scheiße von mir. Dann würden wir ihn am Ende zu wenig fördern."

FC Bayern: Die Einsatzzeiten der offensiven Mittelfeldspieler

Minuten (von 1530) Spielzeit in Prozent Tore Assists Thomas Müller 1278 83,5 6 11 Leroy Sane 1131 73,9 8 9 Serge Gnabry 980 64,1 8 4 Jamal Musiala 511 33,4 4 4 Kingsley Coman 406 26,5 2 1

Nagelsmann über Musiala: "Wird einer der besten Spieler"

Damit gab Nagelsmann dem bis 2026 gebundenen Musiala gewissermaßen eine Aussicht auf Besserung, auf die er sich bei der künftigen Bewertung seiner Situation berufen kann. "Scheiße" will Nagelsmann nämlich natürlich nicht sein. Generell schien es dem Trainer ein Anliegen zu sein, seinem wohl größten Nachwuchstalent das unumstößliche Vertrauen auszusprechen. Irgendwann wird auch er ein Hochprozentiger!

"Keiner zweifelt an seinen herausragenden Qualitäten, ich erst recht nicht", betonte Nagelsmann. "Das wird einer der herausragenden Spieler für Deutschland und Bayern München. Da bin ich mir ganz sicher. Er wird einer der besten Spieler, die es gibt."

Begeistert zeigte sich Nagelsmann von Musialas Fähigkeiten "mit Ball im offensiven Dribbling, in anderen Bereichen hat er aber noch was zu tun". Konkreter wurde der Trainer nicht, bescheinigte Musiala aber: "Er macht nichts schlechter als vor ein paar Wochen." Gesteigert hat er sich bei den neuen Trainingsinhalten aber womöglich in Sachen Torwart-Fähigkeiten.