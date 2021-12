Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:3: FCB gewinnt Spitzenspiel und baut Tabellenführung aus

Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung im Bundesliga-Spitzenspiel am 14. Spieltag bei Verfolger Borussia Dortmund ausgebaut. In einer wilden Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:2 (2:1) durch.

Julian Brandt brachte Dortmund früh in Führung (5.), ehe Robert Lewandowski (9.) und Kingsley Coman das Spiel drehten (44.). Das 2:2 von Erling Haaland (48.) konterte Lewandowski nach einem umstrittenen Handspiel von Mats Hummels per Handelfmeter (77.).

Überschattet wurde das Spiel von Brandts Kopfverletzung: Nach einem Zusammenstoß mit Dayot Upamecano blieb er benommen liegen und musste anschließend auf einer Trage vom Platz gebracht werden (70.).

Aufgrund der neuen Corona-Regularien waren im Signal-Iduna-Park lediglich 15.000 Fans zugelassen. Vor dem Spiel schafften es im Zuge eines TV-Streichs ungebetene Gäste mit einem falschen Mannschaftsbus bis zum Eingang des Kabinentrakts.

Beim BVB echauffierte man sich über die strittige Elfmeterszene, die zu Bayerns Siegtor führte. "Mats versucht, mit dem Kopf zum Ball zu gehen. Natürlich braucht er da seinen Körper", sagte Marco Reus bei Sky. "Ich habe ihn gefragt: Meine Szene war auch 50-zu-50 gegen Hernandez. Er sagte, das war nur ein bisschen Körper. Oh mein Gott. Die Szene muss er sich auf jeden Fall schauen. Dass er sich das nicht anschaut, ist schade. Im Nachhinein bringt es nichts mehr, da können wir noch lange diskutieren. Das sind die zwei entscheidenden Szenen. Wenn ich den Elfmeter kriege, gehen wir wahrscheinlich in Führung. Und dann sieht das Spiel ganz anders aus."

Emre Can sagte zur Elfmeterszene: "Ich glaube, Mats sieht den Ball gar nicht. Bei uns hat er auch gesagt, dass es kein Elfmeter ist, aber ich verstehe nicht, wieso er da nicht rausgeht? Er hat mir gesagt, dass er rausgegangen ist bei Mats' Situation, weil der Video-Schiri gesagt hat, es sei Handspiel. Aber ich verstehe nicht, wieso er bei uns nicht rausgeht. Wegen so einer Entscheidung verlieren wir dieses Spiel. Schade, dass so ein Scheiß-Elfmeter das Spiel entscheidet.

BORUSSIA DORTMUND - GREGOR KOBEL: Wäre beim 0:1 eventuell besser beraten gewesen, energischer aus dem Kasten zu eilen. Zweimal richtig stark gegen Coman (26. und 56.). War an Lewandowskis Elfmeter dran. Note: 2,5.
THOMAS MEUNIER: Mit einer eher fehlerhaften Vorstellung. Muss beim Konter in der 23. mit dem ersten Kontakt quer zu Haaland passen, dann wird's eine Großchance. Schwache Passquote, 16 Ballverluste. Note: 4,5.
MANUEL AKANJI: Sehr untypisch für ihn, dass er nur ganz wenige Ballaktionen aufwies - die viertwenigsten aller BVB-Startelfspieler. Defensiv deutlich solider als Nebenmann Hummels und ohne großen Wackler. Note: 3,5.
MATS HUMMELS: Sein Ballverlust leitete das 1:1 ein, verlor danach auch den Zweikampf gegen Müller. Auch Comans Großchance entstand durch seinen Ballverlust (26.). Unglücklich beim 1:2, als ihn Guerreiro anschoss und bei seinem Handspiel vorm 2:3. Note: 5
RAPHAEL GUERREIRO: Nach vorne nicht besonders aktiv, das kennt man von ihm anders. Unnötig, dass er kurz vor dem 1:2 Hummels anschoss. Gegen den Ball oft zweiter Sieger gegen Coman. Note: 4,5.
EMRE CAN: Sein schlimmer Fehlpass leitete Comans Großchance ein (26.). Wichtiger Block gegen Lewandowski (31.). Ansonsten mit vielen Balleroberungen und einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3,5.
MAHMOUD DAHOUD: Kein gutes Spiel des Sechsers, der die meisten Ballverluste beim BVB verzeichnete (17) und eine sehr schwache Passquote aufwies (weniger als 60 Prozent). Auch aufgrund seiner langen Verletzung als Erster ausgewechselt. Note: 4,5.
JULIAN BRANDT: Toller Laufweg und gute Drehung bei seinem Tor zum 1:0. Oft anspielbar, wechselte häufig die Position, führte mit die meisten Dortmunder Zweikämpfe und kam auf viele Balleroberungen (8). Musste nach Kopfverletzung vom Feld. Note: 2.
MARCO REUS: Viel unterwegs und an den meisten Offensivaktionen beteiligt. Mit einigen guten Zuspielen auf Haaland in die Tiefe. Unglücklich, dass er den Ball beim 1:2 unhaltbar abfälschte. Note: 3.
JUDE BELLINGHAM: Auf der linken Seite aufgeboten und zunächst nicht ganz so dominant im Spiel wie mittlerweile gewohnt. Als er auf der Sechs agierte, deutlich besser. Zuvor schon mit den beiden starken Vorlagen zum 1:0 und 2:2. Note: 2,5.
ERLING HAALAND: Nach 45 Minuten nur 11-mal am Ball, 2-mal im Abseits und mit einer großen Chance, als er knapp rechts am Tor vorbeischoss (29.). Toller Schlenzer mit seinem schwächeren Fuß zum 2:2 (47.) - 51. BL-Spiel, 51. BL-Tor. Note: 2,5.
DONYELL MALEN: Kam in Minute 60 für Dahoud. Wieder sehr bemüht, einen entscheidenden Anteil in der Offensive hatte der Niederländer aber nicht. Note: 4.
MARIUS WOLF: In der 70. für den verletzten Brandt gekommen. Schoss mit seinem ersten Ballkontakt Hernandez ab, so dass dieser ausgewechselt werden musste. Note: 3,5.
STEFFEN TIGGES: Für den ausgelaugten Haaland gekommen (82.), blieb ohne nennenswerte Szene. Keine Bewertung.
NICO SCHULZ: Nach 82 Minuten für Guerreiro eingewechselt. Keine Bewertung.
FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Erlebte einen recht komplizierten Abend: Hatte trotz zeitweise sehr offensiver Dortmunder kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Kassierte zwei Gegentore, die er nicht parieren konnte. Note: 3.
BENJAMIN PAVARD: Verlor deutlich mehr Bälle, als er eroberte, auch seine Zweikampfquote mit etwas mehr als 40 Prozent alles andere als berühmt. Hatte die meisten Ballkontakte aller Bayern. Note: 4.
DAYOT UPAMECANO: Half seiner Mannschaft hinten zunächst durch sein irres Tempo gegen den noch ein bisschen schnelleren Haaland. Sehr fleißiger Balldieb. Aber krasse Unkonzentriertheiten wie vorm 2:2 gehören leider auch zu seinem Spiel. Note: 4,5.
LUCAS HERNANDEZ: Hätte sich nicht übermäßig beschweren dürfen, wenn bei seinem Tackling gegen Reus auf Elfmeter entschieden worden wäre. Verteidigte resolut, was aber angesichts seiner Nebenleute auch nötig war. Verletzt runter. Note: 2,5.
LEON GORETZKA: Mühte sich, in den Traktormodus zu kommen. Spielte die meisten Pässe seines Teams in der gegnerischen Hälfte. Dass sein Einsatz verletzungsbedingt fraglich gewesen war, merkte man ihm nicht an. Hielt 64 Minuten bravourös durch. Note: 3.
CORENTIN TOLISSO: Enormes Laufpensum in Höchstgeschwindigkeit. Bei weitem nicht alle seine Aktionen klappten, hätte auch mal Gelb sehen können, aber sehr schöner öffnender Pass auf Davies vorm 2:1. Note: 3.
THOMAS MÜLLER: Sein konsequentes Gegenpressing zwang Hummels dazu, ihn vor dem 1:1 anzuschießen, noch besser aber, wie er Hummels anschließend aus dem Spiel nahm und somit Lewandowskis 1:1 ermöglichte. Note: 2,5.
LEROY SANE: Zog die meisten Sprints seiner Mannschaft an, probierte auch ein paar Schüsse, fand aber in der ersten Halbzeit trotzdem praktisch nicht statt. 77 Prozent Passquote für einen FCB-Spieler eher mäßig. Musste nach 64 Minuten runter. Note: 4,5.
KINGSLEY COMAN: Trug seinen Anteil zum rasanten Spiel bei, schoss auch aus recht aussichtslosen Situationen aufs Tor - und belohnte sich mit einem Treffer zum 2:1. Am Ende der ersten Halbzeit lag sein Expected-Goal-Wert bei 0,17. Note: 2,5.
ALPHONSO DAVIES. War - allein gelassen von seinen Kollegen - überfordert gegen Brandt vorm 0:1, steigerte sich dann aber trotz einiger Ballverluste. Nach vorne ging wegen des Dauerdrucks von Brandt eher wenig, bereitete dann aber das 2:1 vor. Note: 3,5.
ROBERT LEWANDOWSKI: Konsequenter Laufweg vorm 1:1, noch konsequenterer Abschluss. Hatte beim Elfmeter zum 3:2 ein bisschen Glück, dass Kobel den Ball nicht entscheidender parieren konnte. Trotzdem: So verdaut man Platz zwei beim Ballon d'Or. Note: 1,5.
JAMAL MUSIALA: Kam nach 64 Minuten für Goretzka, konnte dem Spiel aber nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Kaum am Ball. Note: 4.
SERGE GNABRY: Kam für Sane, trat aber kaum in Erscheinung. Note: 4.
NIKLAS SÜLE: Ersetzte den verletzten Hernandez. Keine Bewertung.
TANGUY NIANZOU: Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung.

BVB - FC Bayern München: Die Analyse

In einer äußerst wilden Anfangsphase profitierten beide Mannschaften von individuellen Unachtsamkeiten des Gegners. Nach einem Schiedsrichterball schaltete Dortmund schneller und kam durch Brandt zum frühen 1:0, in Folge eines leichtfertigen Schnitzers von Hummels glich Lewandowski kurz darauf aus.

Anschließend übernahm der FC Bayern mit seinem asymetrischen "Dreieinhalberketten"-System das Kommando und erarbeitete sich ein Chancenplus. Dortmund hatte kaum mehr lange Ballbesitzphasen, blieb bei schnellen Gegenstößen nach Ballgewinnen aber stets gefährlich. Vor allem über den bei seinem Startelf-Comeback immer wieder in die Tiefe geschickten Haaland.

Rechtzeitig fit wurde bei Dortmund auch Bellingham, der Teil eines Mittelfelds mit vier nominellen Zentrumsspielern war. In der Anfangsphase pressten die Dortmunder phasenweise noch sehr hoch, später zogen sie sich aber immer mehr zurück und ließen den Münchnern Zeit beim Aufbauspiel. Der Fokus lag stets darauf, das Zentrum dichtzumachen und den FC Bayern auf die Seite zu drängen.

Comans Führungstreffer kurz vor der Pause kam zwar glücklich zustande, war aber nicht unverdient. Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange, weil die zweite Halbzeit wie die erste begann: Diesmal ermöglichte eine Unachtsamkeit von Upamecano Haalands Treffer zum 2:2.

Anschließend wurde das Spiel hektischer, geprägt von Unterbrechungen wie bei Brandts Kopfverletzung und etlichen Diskussionen wie bei den beiden Elfmeter-Situationen. Lewandowski verwandelte vom Punkt letztlich zum entscheidenden 3:2.

Daran änderte auch eine zehnminütige Nachspielzeit nichts, während der Tolisso in Folge eines Dortmunder Eckballs samt vorgestürmtem Kobel mit einem Schuss aus etwa 40 Metern das leere Tor verfehlte.

Netzreaktionen zum Topspiel: "Hummels ist ein Trojanisches Pferd"
Micky Beisenherz (TV-Autor und Moderator)
Martin Schneider (SZ)
Max-Jacob Obst (Rasenfunk, 11-Leben-Podcast)

BVB - FC Bayern: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (82. Schulz) - Can, Dahoud (60. Malen) - Brandt (69. Wolf), Reus, Bellingham - Haaland (82. Tigges).

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez (74. Süle), Davies - Goretzka (65. Musiala), Tolisso - Coman (88. Nianzou), Thomas Müller, Leroy Sane (65. Gnabry) - Lewandowski.

Die Daten des Spiels BVB - FC Bayern München

Tore: 1:0 Brandt (5.), 1:1 Lewandowski (9.), 1:2 Coman (44.), 2:2 Haaland (48.), 2:3 Lewandowski (77., HE)

Der Star des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Mit seinen zwei Treffern war Lewandowski der entscheidende Mann für den FC Bayern. Konsequenter Laufweg vor dem 1:1, anschließend noch konsequenterer Abschluss. Später verwandelte er den Handelfmeter zum 3:2. Es waren seine Auswärtstore 117 und 118 in der Bundesliga - damit zog er an Schalke-Legende Klaus Fischer vorbei (117).

Der Flop des Spiels: Mats Hummels (BVB)

Hummels Ballverlust leitete das 1:1 ein, Sekunden später verlor er auch den wichtigen Zweikampf gegen Müller. Comans Großchance entstand ebenfalls durch einen Ballverlust von ihm (26.). Unglücklich beim 1:2, als ihn Guerreiro anschoss und bei seinem Handspiel vor dem 2:3.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Mitte der ersten Halbzeit hätte Zwayer Tolisso für sein Foul an Reus Gelb zeigen müssen. Durchaus strittig war Hernandez' nicht geahndetes Einsteigen gegen Reus: ein Kann-, aber kein Muss-Elfmeter (53.). Hart zwar, aber richtig war es, nach Hummels' unglücklichem Handspiel auf Elfmeter für den FC Bayern zu entscheiden. Der VAR hatte sich gemeldet, woraufhin Zwayer zum Monitor an der Seitenlinie geeilt war.