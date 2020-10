FC Bayern München: Lewandowski und Neuer "die wichtigsten Transfers in den vergangenen zehn Jahren"

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat zwei "absolute Schlüsselspieler" des deutschen Rekordmeisters ausgemacht, die maßgeblich an den großen Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt waren.

Robert Lewandowski (32) und Manuel Neuer (34) seien "die wichtigsten Transfers des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren - und sie waren gemessen an ihren Verdiensten und ihrer Klasse preiswert", sagte Rummenigge der Sport Bild.

Während der FCB für Neuers Dienste 2011 25 Millionen Euro an den FC Schalke 04 überwies, kam Lewandowski 2014 zum Nulltarif nach München, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war. "Beide waren absolute Schlüsselspieler beim Gewinn des Triples", betonte Rummenigge.

Während Neuer besonders beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon mit Weltklasseparaden ein Titelgarant war und für Bundestrainer Joachim Löw sogar zu Europas Fußballer des Jahres hätte gewählt werden müssen, schoss Lewandowski in der vergangenen Saison in 47 Pflichtspielen 55 Tore. Allein in der Königsklasse traf der Pole in zehn Spielen 15-mal. Nur Cristiano Ronaldo war in einer CL-Saison bis heute besser (17 Tore in elf Spielen 2013/14).

Der 32-Jährige Stürmer wurde Ende September zu Deutschlands und Anfang Oktober zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Neuer wurde als Europas bester Torhüter geehrt. Lewandowski steht mit den Bayern bei insgesamt 15 Titeln, Neuer gewann schon derer 23. Beide haben noch einen Vertrag bis 2023.