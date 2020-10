FC Bayern München - News und Gerüchte: PSG-Talent Dagba bereut Transfer-Absage an FCB nicht

Im Sommer fragte der FC Bayern München bei Colin Dagba von Paris Saint-Germain an, doch der 22-Jährige sagte dem deutschen Rekordmeister ab - und bereut seine Entscheidung nicht. Der FCB will bei David Alaba "wirklich alles versuchen", um den Innen- und Linksverteidiger über 2021 zu halten. Karl-Heinz Rummenigge verrät die beiden besten Transfers, die der FCB in den vergangenen zehn Jahren getätigt hat. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern: PSG-Juwel Dagba bereut Absage nicht

Colin Dagba, Rechtsverteidiger-Talent von Paris Saint-Germain, hat dem FC Bayern München im Sommer eine Absage erteilt und bereut diese Entscheidung auch nicht, obwohl er sich bei PSG im Konkurrenzkampf mit dem etablierten Thilo Kehrer und Leihspieler Alessandro Florenzi (AS Rom) befindet. Das verriet der 22-Jährige im Gespräch mit Canal+.

"Bayern München? Es gab Gespräche mit meinem Agenten. Wir haben uns dann miteinander unterhalten und trafen die Entscheidung, in Paris zu bleiben", sagte Dagba: "Ich bedaure diese Entscheidung nicht, denn es gibt jede Saison einen Wettbewerb." Zuerst hatte RMC darüber berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Dagba als Backup für Benjamin Pavard verpflichten wollte.

Während er bei Sylvain Ripoll in der französischen Junioren-Nationalmannschaft gesetzt ist und auch am Montag über 90 Minuten im EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (1:0) auf dem Platz stand, ist Dagba bei PSG aktuell trotz der Verletzung von Kehrer (Adduktorenprobleme) nur zweite Wahl hinter Florenzi. Lediglich einmal stand er unter Trainer Thomas Tuchel in der laufenden Saison in der Ligue 1 in der Startelf, viermal wurde er eingewechselt.

Dennoch gab er sich mit Blick auf kommende Einsatzzeiten zuversichtlich: "Wir alle wollen spielen, das ist sicher. Es wird ein Spiel nach dem anderen geben, und ich bekomme bestimmt meine Chance."

Während sich Dagba bei PSG durchsetzen will, holte der FC Bayern am Ende der Sommertransferperiode Bouna Sarr (28) von Olympique Marseille als Pavard-Backup. "Er spielte früher weiter vorne auf der Außenbahn, hat die Offensive im Blut. Seine Dribblings und Flanken werden uns viel Spaß machen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über Sarr, der für acht Millionen Euro nach München kam und einen Vierjahresvertrag unterschrieb.

FC Bayern: Die Transfers im Sommer im Überblick

Spieler Alter Abgebender Verein Position Ablöse Leroy Sane 24 Manchester City Linksaußen 45 Mio. Marc Roca 23 Espanyol Barcelona Defensives Mittelfeld 9 Mio. Bouna Sarr 28 Olympique Marseille Rechter Verteidiger 8 Mio. Alexander Nübel 23 FC Schalke 04 Torwart ablösefrei Tanguy Nianzou 18 Paris Saint-Germain Innenverteidiger ablösefrei Eric Maxim Choupo-Moting 31 vereinslos Mittelstürmer ablösefrei Douglas Costa 30 Juventus Turin Rechtsaußen Leihe

FC Bayern - News: Alaba? "Versuchen wirklich alles"

Der FC Bayern München hat die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, den 2021 auslaufenden Vertrag von David Alaba noch zu verlängern. "Wir versuchen wirklich alles", stellte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Sport Bild klar.

Allerdings betonte der 43-Jährige ebenfalls, dass eine nochmalige Verbesserung des Angebots an Alaba wohl tendenziell nicht geplant sei. "David kennt unser Angebot", sagte Salihamidzic auf die Frage, ob der Bayern-Aufsichtsrat ein höheres Angebot für Alaba freigeben würde.

Aktuell liegt der Alaba-Seite ein Angebot zur Vertragsverlängerung um fünf Jahre vor, das jedoch noch nicht den Vorstellungen des Spielers und seinem Management entspreche, wie Sport1 berichtet. Der Verein soll um die elf Millionen Euro Jahresgehalt und bis zu sechs Millionen Euro an möglichen Prämien bieten. Die Alaba-Seite fordere jedoch mehr Grundgehalt, zudem verlange Zahavi eine Provision in Millionenhöhe.

Eine ausführliche News zum Alaba-Poker und Salihamidzics Transfer-Fazit findet Ihr hier.

Rummenigge: Das waren die besten Bayern-Transfers seit 2010

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Verpflichtungen von Manuel Neuer (34) und Robert Lewandowski (32) als "die wichtigsten Transfers des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren" bezeichnet.

Sie seien außerdem "gemessen an ihren Verdiensten und ihrer Klasse preiswert gewesen". Während die Bayern 2011 für Neuer 25 Millionen an den FC Schalke 04 überwiesen, holte der deutsche Rekordmeister Torjäger Lewandowski 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund.

Der 32 Jahre alte Pole, der in der vergangenen Saison 47 Pflichtspielen 55 Tore erzielte, wurde nach dem Triple-Gewinn der Bayern zu Europas Fußballer des Jahres gewählt, Neuer wurde Europas bester Torhüter des Jahres 2020.

FC Bayern - News: So lief der Abschied von Thiago

Der zum FC Liverpool abgewanderte Thiago (29) hat die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar mit seiner Kehrtwende von Vertragsverlängerung auf Abschied überrumpelt. Wie der Guardian berichtet, sei Thiago im Juni ab die Säbener Straße gekommen, um nach Annahme der der Klubbosse seinen neuen Vertrag zu unterschreiben. Sogar ein Fotograf sei für das anschließende Foto für die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle des Rekordmeisters anwesend gewesen.

Dann jedoch habe Thiago den Verantowrtlichen mitgeteilt, dass er "darüber nachdenken" müsse: "Ich muss mit meiner Familie darüber sprechen. Ich werde euch morgen auf den neuesten Stand bringen", soll der Spanier erklärt haben.

Am darauffolgenden Tag soll Thiago mit Tränen in den Augen seinen Abschied verkündet haben. Insbesondere Videotelefonate mit Klopp hätten ihn von einem Wechsel zum FC Liverpool überzeugt. Den deutschen Rekordmeister verließ er nach dem Gewinn des Triple in tiefer Dankbarkeit.

"Er hat mich in den Arm genommen und fünf Minuten geweint und gesagt: 'Dankeschön, dass ihr das gestattet habt.' Mir sind auch die Tränen gekommen", erzählte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber Sky . Für 25 Millionen Euro wechselte der zentrale Mittelfeldspieler zur neuen Saison nach Liverpool und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

FC Bayern - Nachrichten: Bierhoff kanzelt Rummenigge ab

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat Bayern Münchens Vorstandschef nach dessen Kritik am DFB scharf attackiert. Solche Aussagen werden immer mal wieder in den Raum gestellt, entsprechen aber nicht den Fakten", sagte der 52-Jährige der Sport Bild: "Wenn man falsche Dinge dauernd wiederholt, werden sie dadurch nicht richtig."

Bayern Münchens Vorstandschef Rummenigge hatte in der Bild am Sonntag dem Verband Profitgier vorgeworfen. "Geld, Vermarktung und Politik haben Priorität, aber nicht der Fußball", hatte Rummenigge gesagt. Hier geht's zur ausführlichen News.

