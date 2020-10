FC Bayern München kämpft um Vertragsverlängerung von David Alaba - Salihamidzic: "Wir versuchen wirklich alles"

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat noch einmal bekräftigt, dass der deutsche Rekordmeister den Vertrag von David Alaba unbedingt verlängern möchte. Außerdem verriet er gegenüber der Sport Bild, warum ihm die Bewertung der vier Last-Minute-Transfers des FCB sauer aufgestoßen sei.

"Wir versuchen wirklich alles", erklärte Salihamidzic die aktuelle Lage in den Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister auf der einen und Alaba und seinen Beratern auf der anderen Seite: "Wir hoffen, dass David am Ende bei uns unterschreibt".

Dass die Bayern das aktuelle Vertragsangebot für den 28-Jährigen noch einmal nachbessern werden, verneinte Salihamidzic jedoch indirekt. "David kennt unser Angebot", erklärte der 43-Jährige auf die Frage, ob der Aufsichtsrat des FCB ein weiteres Entgegenkommen des Vereins im Verhandlungspoker mit dem Österreicher und dessen Berater Pini Zahavi freigeben werde.

Aktuell liegt der Alaba-Seite ein Angebot zur Vertragsverlängerung um fünf Jahre vor, das jedoch noch nicht den Vorstellungen des Spielers und seinem Management entspreche, wie Sport1 berichtet. Der Verein soll um die elf Millionen Euro Jahresgehalt und bis zu sechs Millionen Euro an möglichen Prämien bieten. Die Alaba-Seite fordere jedoch mehr Grundgehalt, zudem verlange Zahavi eine Provision in Millionenhöhe.

Die Alaba-Seite gehe außerdem davon aus, dass die Bayern zuerst einknicken und das Angebot nochmals verbessern werden. Angesichts der Aussagen von Salihamidzic ist dies jedoch unwahrscheinlich. Obwohl Alaba die Möglichkeit hat, in rund zweieinhalb Monaten bei einem anderen Klub einen neuen und ab Sommer 2021 gültigen Vertrag zu unterschreiben, hatte Salihamidzic zuletzt schon klargestellt, dass man dem verdienten Innen- und Rechtsverteidiger kein Ultimatum für eine Entscheidung setzen und "keine Spielchen" spielen wolle.

Am Montagabend hatte die italienische Mediengruppe Mediaset berichtet, dass sich Juventus Turin "in guten Verhandlungen mit den Beratern Alabas" befinde und sogar schon eine Vereinbarung erzielt worden sei.

FC Bayern München: Alle Transfers von Hasan Salihamidzic im Check © imago images / Frank Hoermann 1/25 Seit August 2017 bekleidet Hasan Salihamidzic die Position des Sportdirektors beim FC Bayern München. Seither wird Brazzo für seine Arbeit häufig kritisiert - zurecht? SPOX macht einen Check zu den bisherigen Verpflichtungen. © getty 2/25 Salihamidzic übernahm das Amt erst in der Sommervorbereitung 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich eingreifen. © getty 3/25 Sandro Wagner (von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/25 Wagner war seiner Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/25 Alphonso Davies (von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/25 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf und überzeugt stets mit starken Leistungen. Note: 1. © getty 7/25 Leon Goretzka (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Solch einen Spieler für kein Geld zu verpflichten, ist ein absoluter Jackpot. Goretzka kann im zentralen Mittelfeld alle Rollen übernehmen. © getty 8/25 Absolut gesetzt ist Goretzka in München aber nicht. Zu selten ruft er sein Potenzial konstant ab, obgleich die Konkurrenz im Münchner Mittelfeld auch enorm ist. Nach dem Re-Start außerdem einer der Gewinner. Note: 2. © getty 9/25 Lucas Hernandez (von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte! Der Franzose kann in der Verteidigung sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. © getty 10/25 Auf viele Einsatzminuten brachte er es bis dato jedoch nicht. Hernandez kam mit einer schweren Verletzung im Gepäck an die Isar und zeigte sich auch in der laufenden Saison als sehr anfällig. Konnte seinen Preis noch nicht rechtfertigen. Note: 4. © getty 11/25 Benjamin Pavard (vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite ist er derzeit gesetzt. © getty 12/25 Pavard ermöglichte Joshua Kimmich, auf seiner Wunschposition im Mittelfeld zu spielen. Der 24-Jährige leistet sich kaum Fehler. Sein Offensivspiel wird auch immer besser. Note: 2. © getty 13/25 Jann-Fiete Arp (vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/25 So auch beim FC Bayern. Arp kommt lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er noch keine Minute im FCB-Trikot. Auffällig wird er nur durch Verletzungen. Note: 4,5. © getty 15/25 Michael Cuisance (von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): In Gladbach spielte er in der vergangenen Saison nur noch selten, obwohl er dort ein sehr hohes Ansehen genoss. © getty 16/25 Bei den Bayern kommt der junge Franzose noch weniger zum Einsatz und findet sich häufig im Kader der zweiten Mannschaft wieder. In der Rückrunde kam er ein paar Mal spät von der Bank und machte zuletzt einen besseren Eindruck. Note: 4. © getty 17/25 Philippe Coutinho (vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Der Brasilianer sollte die gescheiterten Transfers der Bayern vergessen machen und den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/25 Der Brasilianer fand aber weder unter Ex-Trainer Kovac noch unter Flick - bis auf ein paar Ausreißer - zu seinen starken Leistungen aus Liverpooler Zeiten. Unwahrscheinlich, dass der FCB die Kaufoption zieht. Note: 3,5. © getty 19/25 Ivan Perisic (von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Robben und Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllt seine Rolle perfekt aus. © getty 20/25 Er ist immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt sind oder eine Pause brauchen. Die Bayern denken über eine feste Verpflichtung von Perisic nach. Ein solider Rotationsspieler. Note: 2. © getty 21/25 Alvaro Odriozola (von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde eine Alternative für Kimmich und Pavard darstellen. © getty 22/25 Flick setzt aber lieber auf Altbewährtes und schenkte Odriozola kaum Einsatzminuten. Es reichte nur für zwei Startelf-Nominierungen in der Bundesliga und einen Kurzeinsatz im Pokal. Note: 5. © FC Bayern München 23/25 Tanguy Kouassi (von PSG - ablösefrei): Die ersten Transfers für die kommende Spielzeit hat Salihamidzic auch schon eingetütet. Der 18 Jahre alte französische Nationalspieler Kouassi ist einer davon. Er sammelte bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG. © FC Bayern München 24/25 Alexander Nübel (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Schon länger bekannt ist auch der Wechsel von Nübel zu den Bayern. Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt erstmal gut. Doch Nübel muss sich nach den turbulenten letzten Wochen bei Schalke erst beweisen. © imago images / Simon 25/25 Leroy Sane (von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Ein Transfer mit Potenzial zum Coup.

Salihamidzic: FCB-Transfers? "Das ist mir zu kurz gekommen"

Während die Zukunft von Alaba weiterhin ungeklärt ist, hat der FC Bayern kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode doch noch Fakten geschaffen und in Douglas Costa (Leihe von Juventus), Eric Maxim Choupo-Moting (ablösefrei), Bouna Sarr (8 Mio. Euro, Olympique Marseille) und Marc Roca (9 Mio. Euro, Espanyol Barcelona) gleich vier neue Spieler verpflichtet.

"Bei der (medialen, Anm. d. Red.) Einordnung" dieser Last-Minute-Transfers sei Salihamidzic "tatsächlich zu kurz" gekommen, dass der FC Bayern bereits zuvor seine Transfer-Prioritäten durch die Verpflichtungen von Leroy Sane, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou abgearbeitet habe. Bezüglich der Transfers von Nianzou (ehemals PSG) und Nübel (ehemals Schalke 04) betonte der 43-Jährige zudem, dass man beide Spieler ablösefrei bekommen habe.

Dass Sane von Manchester City nur für ein Drittel der noch im Sommer 2019 aufgerufenen Ablöseforderung gekommen sei, wollte Salihamidzic indes nicht als positiven Nebeneffekt des sich aufgrund der Corona-Krise verändernden Transfermarkts sehen." Corona hin oder her, ein Schnäppchen ist der Transfer von Leroy auch nicht gewesen. Das ist immer noch sehr viel Geld", betonte der FCB-Sportvorstand. Sollte Sane jedoch so einschlagen, wie man sich das an der Säbener Straße vorstellt, "wird das eine richtig schöne Geschichte für den FC Bayern".

Ein Tauschgeschäft mit Kingsley Coman, das Manchester City angeblich vorgeschlagen haben soll, wollte Salihamidzic derweil nicht bestätigen - auch nicht das angebliche Interesse von Manchester United am Champions-League-Finaltorschützen. "Es lag nichts vor, und wir hätten uns auch nicht damit beschäftigt. Sein Tor im Champions-League-Finale sollte Erklärung genug sein, warum wir voll und ganz auf ihn setzen", sagte er.

© imago images / Sven Simon

FC Bayern: Dest-Absage? "Kaderplanung wie ein Riesenpuzzle"

"Kaderplanung auf diesem Niveau", sei außerdem "ein Riesenpuzzle", weswegen der FCB im Falle von Transferabsagen wie der von Sergino Dest oder plötzlichen Wechseln wie dem Abgang von Thiago "Schattenteams" aufstelle.

"Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen", sagte Salihamidzic, angesprochen auf den Poker um Rechtsverteidiger Dest, der am Ende nicht zu den Bayern, sondern zum FC Barcelona wechselte: "Umso wichtiger ist es, dass man Alternativen, beziehungsweise alternative Wege von Anfang an mitdenkt."

Überrascht hatten die Bayern in der Transferperiode nicht nur mit der Verpflichtung des Last-Minute-Quartetts um Douglas Costa und Choupo-Moting, sondern auch mit dem Transfer des portugiesischen Nachwuchstalents Tiago Dantas einen Tag nach Transferschluss.

Dieser sei "ein richtig guter Fußballer, den wir bereits seit zweieinhalb Jahren beobachten", erklärte Salihamidzic: "Lassen Sie sich von ihm überraschen. Zunächst wird er in unserer U23 eingesetzt, er muss athletisch, körperlich zulegen. Aber wie jeder aus der U23, kann sich auch Tiago für den Profkader durch gute Trainingsleistungen und auch gute Spiele in der 3. Liga empfehlen."

FC Bayern München: Die Sommertransfers im Überblick