Joachim Löw überrascht: Nicht Robert Lewandowski – für mich wäre Manuel Neuer der Weltfußballer

Joachim Löw sieht Manuel Neuer als Weltfußballer des Jahres 2020. "Die ganze Saison 2019/20 war Manu in einer Superform", sagte der Bundestrainer dem kicker: "Manu ist eine Klasse für sich. Wahnsinn, unglaublich."

Nach der Absage der diesjährigen Ballon-d'Or-Vergabe brachte vor allem Bayerns Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge das Thema Weltfußballer-Wahl immer wieder auf die Agenda. Für ihn führe kein Weg an Robert Lewandowski vorbei, der sowohl in der Bundesliga (34 Tore), im DFB-Pokal (6) als auch in der Champions League (15) bester Torschütze des Wettbewerbs war. Löw reicht das offenbar nicht.

"Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, er ist ein Torjäger der Superklasse", sagte Löw, "aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat! Er hat den Laden hinten dicht gehalten."

Dadurch habe der Nationalmannschaftskapitän "einen ganz großen Anteil am Gewinn der Champions League", meint Löw. Auch wenn Lewandowskis 15 Tore "auch super, natürlich klasse" seien.

Manuel Neuers Paraden gegen PSG im VIDEO.

"Aber", erklärte Löw: "Gegen Lyon und Paris war Manuel in schwierigen Situation zur Stelle, sonst steht es vielleicht 0:1 oder 1:1." In erster Linie überzeugten den Bundestrainer Neuers Ruhe und Ausstrahlung: "Du hast das Gefühl, er ist omnipräsent".

Manuel Neuer bei Deutschlands Fußballer-des-Jahres-Wahl nur mit einer Stimme

Ob Neuer bei der Weltfußballer-Wahl der FIFA, die wohl stattfinden wird, eine Chance gegen seinen Mitspieler hätte, ist fraglich. Deutschlands Fußballer des Jahres wurde jedenfalls Lewandowski.

Fußballer des Jahres 2020: Manuel Neuer erhält weniger Stimmen als Dennis Diekmeier © imago images / Poolfoto 1/28 Bei der Wahl zum Fußballer des Jahres 2020, die Robert Lewandowski gewann, wurden 525 Stimmen vergeben. Lewys Teamkollege Manuel Neuer, im CL-Finalturnier einer der Besten, erhielt nur eine mickrige Stimme. Wir zeigen das Wahl-Ergebnis. © imago images / Eibner 2/28 Wer darf eigentlich abstimmen? Alle Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) sind wahlberechtigt. Einsendeschluss war der 7. August, also vor dem Champions-League-Triumph der Münchner. © imago images / Poolfoto 3/28 PLATZ 24: u.a. Manuel Neuer (FC Bayern München) – 1 Stimme © imago images / Eibner 4/28 PLATZ 24: u.a. Norman Theuerkauf (1. FC Heidenheim) – 1 Stimme © imago images / Poolfoto 5/28 PLATZ 24: u.a. Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin) – 1 Stimme © imago images / Poolfoto 6/28 PLATZ 18: Jerome Boateng (FC Bayern München) – 2 Stimmen © imago images / Poolfoto 7/28 PLATZ 18: Dennis Diekmeier (SV Sandhausen) – 2 Stimmen © imago images / Poolfoto 8/28 PLATZ 18: Serge Gnabry (FC Bayern München) – 2 Stimmen © imago images / HochZwei/Syndication 9/28 PLATZ 18: Robin Gosens (Atalanta Bergamo) – 2 Stimmen © imago images / pmk 10/28 PLATZ 18: Fabian Klos (Arminia Bielefeld) – 2 Stimmen © imago images / MIS 11/28 PLATZ 18: Sascha Mölders (TSV 1860 München) – 2 Stimmen © imago images / Jan Huebner 12/28 PLATZ 14: Daniel Batz (1. FC Saarbrücken) – 3 Stimmen © imago images / Laci Perenyi 13/28 PLATZ 14: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) – 3 Stimmen © imago images / Poolfoto 14/28 PLATZ 14: Nils Petersen (SC Freiburg) – 3 Stimmen © imago images / Poolfoto 15/28 PLATZ 14: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 3 Stimmen © imago images / Poolfoto 16/28 PLATZ 13: Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) – 5 Stimmen © imago images / Poolfoto 17/28 PLATZ 10: David Alaba (FC Bayern München) – 6 Stimmen © imago images / Kirchner-Media 18/28 PLATZ 10: Mats Hummels (Borussia Dortmund) – 6 Stimmen © imago images / Marca 19/28 PLATZ 10: Toni Kroos (Real Madrid) – 6 Stimmen © imago images / Poolfoto 20/28 PLATZ 9: Alphonso Davies (FC Bayern München) – 9 Stimmen © imago images / Team 2 21/28 PLATZ 8: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 11 Stimmen © imago images / Poolfoto 22/28 PLATZ 7: Leon Goretzka (FC Bayern München) – 13 Stimmen © imago images / Team 2 23/28 PLATZ 6: Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 14 Stimmen © imago images / Bernd König 24/28 PLATZ 4: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) – 17 Stimmen © imago images / Poolfoto 25/28 PLATZ 4: Timo Werner (RB Leipzig) – 17 Stimmen © imago images / Poolfoto 26/28 PLATZ 3: Joshua Kimmich (FC Bayern München) – 49 Stimmen © imago images / Poolfoto 27/28 PLATZ 2: Thomas Müller (FC Bayern München) – 54 Stimmen © imago images / Poolfoto 28/28 PLATZ 1: Robert Lewandowski (FC Bayern München) – 276 Stimmen

In den am Sonntag vom kicker bekanntgegebenen Stimmenverteilung liegt Neuer mit einer Stimme sogar hinter Spielern wie Dennis Diekmeier oder Drittliga-Stürmer Sascha Mölders. Lewandowski gewann die Wahl mit 276 Stimmen vor Thomas Müller (54) und Joshua Kimmich (49).