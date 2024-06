BVB, News und Gerüchte: "Ein großer Fehler!" Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin übt Kritik

© getty

BVB, News: Berater von Dortmund-Kandidat Yankuba Minteh deutet nahenden Transfer an

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Yankuba Minteh von Newcastle United immer wieder als möglicher Neuzugang für Borussia Dortmund gehandelt. Nun bestätigte sein Berater Shola Ameobi zumindest, dass man eine Einigung mit einem neuen Verein erzielt hat - ohne dabei einen konkreten Namen zu nennen.

"Ich kann keine Vereine bestätigen, die mit uns in Kontakt stehen. Mit einem der Vereine haben wir uns geeinigt. Der Rest liegt jetzt bei Newcastle", sagte Ameobi dem Newcastle Chronicle.

Newcastle hatte Minteh vergangene Saison an Feyenoord Rotterdam verliehen, wo der 19-jährige Offensivspieler mit zehn Toren und sechs Assists in der Eredivisie überzeugen konnte. Mintehs Vertrag in Newcastle ist zwar noch bis 2028 datiert, seinem Berater zufolge ist ein Wechsel schon in diesem Sommer aber gut möglich. "Es stimmt, dass Newcastle bereit ist, den Spieler zu verkaufen, wenn sie ein gutes Angebot erhalten", so Ameobi.

Der Knackpunkt für den BVB könnte dabei die Ablösesumme sein, dem Vernehmen nach fordert Newcastle rund 47 Millionen Euro für Minteh. Neben Dortmund werden unter anderem auch Olympique Marseille und die AS Rom mit dem Nationalspieler aus Gambia in Verbindung gebracht.