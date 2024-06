BVB-Transferkandidat Ferdi Kadioglu ist fast eine Kopie von Ian Maatsen - CR7 und Co. laufen heiß: Drei Dinge, die bei Portugal gegen Türkei auffielen

© getty

BVB-Transferziel Ferdi Kadioglu: Fast eine Kopie von Ian Maatsen

Schon im vergangenen November wurde Ferdi Kadioglu erstmals bei Borussia Dortmund gehandelt, in den vergangenen Tagen verschärften sich die Gerüchte um den Linksverteidiger der türkischen Nationalmannschaft. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin will den 24-Jährigen offenbar gerne verpflichten.

Gegen Portugal spielte Kadioglu nun das zweite Mal bei dieser EM in Dortmund vor - und machte in einer im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Georgien abfallenden türkischen Elf seine Sache gut. Das Profil von Kadioglu ist ein besonderes und gleicht in einiger Hinsicht jenem von Ian Maatsen, der den BVB nach seiner Leihe wohl Richtung Aston Villa verlassen wird.

Allein schon Kadioglus Vita ist ungewöhnlich. Er wurde in Arnheim in der Niederlande geboren, erst seit 2018 spielt er in der Türkei für Fenerbahce. Im Nachbarland Deutschlands genoss Kadioglu eine Ausbildung, die traditionell viel Wert auf technisches Geschick und Ballfertigkeit legt.

Als gelernter Offensivspieler bringt er eine hohe Vielseitigkeit mit. Kadioglu wurde von seinen bisherigen Trainern schon fast überall auf dem Spielfeld platziert, einzig im Tor, als zentraler Verteidiger und vorne im Angriff durfte er noch nicht ran. Und überall lieferte er konstante Vorstellungen ab.

Seit längerer Zeit nun spielt Kadioglu hinten links - und da drückt bekanntlich der Schuh des BVB. Der verletzte Ramy Bensebaini arbeitet aktuell an seinem Comeback und muss zwei Schippen drauflegen, um seine enttäuschende Vorsaison vergessen zu machen. Die Zukunft Tom Rothe ist weiter unklar, liegt womöglich aber auch in der nächsten Saison nicht in Dortmund.

Kadioglu dagegen wäre bereit für den nächsten Entwicklungsschritt, mehr als zwei Champions-League-Qualifikationsspiele hat er auf internationaler Ebene noch nicht absolviert. Gegen Portugal ließ er sein Tempo und die Dynamik aufblitzen, auch am Ball bewies er Ruhe und Übersicht. Kadioglu könnte ein guter Griff für den BVB sein.