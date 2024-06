Türkei vs. Portugal: EM Gruppenspiel heute im Liveticker

Türkei vs. Portugal: EM Gruppenspiel heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen der Türkei und Portugal seht Ihr am heutigen Tag live und in voller Länge im Pay-TV und Livestream bei MagentaTV. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaTV App und auf der MagentaTV-Website.

Zudem zeigt das ZDF die Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.