Bilder und Aussagen lassen tief blicken: Leon Goretzka vom FC Bayern München durchlebt die womöglich schwerste Zeit seiner Karriere

Leon Goretzka schaut ja generell immer ein bisschen melancholisch drein, aber in diesen Tagen ganz besonders. Es ist wenig verwunderlich, durchlebt der 29-jährige Mittelfeldspieler doch womöglich die schwerste Zeit seiner bisherigen Karriere. Goretzka steht akut in Frage - und zwar sowohl beim FC Bayern München als auch in der deutschen Nationalmannschaft.

Just nachdem er seinen Stammplatz beim FC Bayern in Folge einer wechselhaften und auch von Blessuren geprägten Hinrunde zurückerobert hatte, fehlte er in Julian Nagelsmanns Aufgebot für die März-Länderspiele, den letzten vor der finalen Kader-Bekanntgabe. Anschließend überzeugte Goretzka bei den beiden Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Arsenal, ehe der nächste Rückschlag folgte.

Beim Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid wechselte ihn Trainer Thomas Tuchel zur Pause aus, in Madrid saß Goretzka über die volle Spielzeit auf der Bank. Stattdessen begann der erst 19-jährige Aleksandar Pavlovic. Für Goretzka wäre es die letzte Chance gewesen, sich Nagelsmann auf allergrößter Bühne für eine EM-Berufung zu empfehlen.

Beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag kehrte Goretzka in die Startelf zurück, gab auf der Doppelsechs neben Pavlovic einen tiefen Quaterback und erzielte sogar ein Tor. Das Wolfsburg-Spiel interessierte beim anschließenden Mixed-Zone-Interview jedoch kaum. Es ging um den vergangenen Mittwoch, als er 90 Minuten auf der Bank des Estadio Santiago Bernabéu saß. Und um den kommenden Donnerstag, an dem Nagelsmann seinen EM-Kader benennt.