BVB, News und Gerüchte: Supertalent Paris Brunner suspendiert, Bekenntnis zu Youssoufa Moukoko

Supertalent Paris Brunner ist aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Sportchef Sebastian Kehl spricht Youssoufa Moukoko das Vertrauen aus. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

© getty BVB, News: Borussia Dortmund suspendiert Paris Brunner Der BVB hat seinen 17-jährigen Stürmer Paris Brunner auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch offiziell mit. "Borussia Dortmund hat Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen", lautete die Erklärung des Klubs. Was genau vorgefallen ist, blieb im Unklaren. Auf Nachfrage der RuhrNachrichten wollte sich Trainer Mike Tullberg nicht zu der Entscheidung äußern. Es soll dem Bericht zufolge aber nicht die erste Suspendierung Brunners sein. Paris Brunner erzielte in der laufenden Saison in der A-Jugend-Bundesliga West in sieben Partien zehn Tore. Er ist der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold dieses Jahres in der U17-Kategorie. Für Deutschlands U17-Nationalteam hat er in 18 Spielen 15-mal getroffen.

© getty BVB, News: Sportchef Sebastian Kehl spricht Youssoufa Moukoko das Vertrauen aus Sebastian Kehl, Sportchef von Borussia Dortmund, hat Youssoufa Moukoko das Vertrauen ausgesprochen. Rund um den Angreifer waren in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Wechselgerüchte aufgetaucht, da er sich aktuell mit einer Nebenrolle beim BVB begnügen muss. Im Dortmunder Angriff stehen Niclas Füllkrug und Sébastien Haller vor dem Teenager. "Wir wissen, was wir an Youssoufa haben", sagte Kehl der WAZ, der sich mit einem Moukoko-Abschied im kommenden Transferfenster, egal, ob per Leihe oder als fester Transfer, nicht beschäftigt habe: "Weder der Klub noch Youssoufa denken jetzt an den Winter", beteuerte der BVB-Boss. Dass im Sommer mit Füllkrug ein weiterer Konkurrent geholt wurde, habe der Klub mit Moukoko im Nachhinein besprochen. "Bei Youssoufa kann ich sagen, dass er das zu 100 Prozent annimmt, sich reinknallt im Training und hart an sich arbeitet", berichtete Kehl, der zusammenfasste: "Wir werden ihn wieder brauchen. Auch an ihn glauben wir."