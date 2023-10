BVB, News und Gerüchte - "Als Persönlichkeit gereift": Kehl lobt BVB-Verteidiger

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Nico Schlotterbecks Entwicklung gelobt. Niclas Füllkrug ist Borussia Dortmund dankbar für die Bereitstellung eines Privatjets, der ihn und die übrigen Nationalspieler des BVB von der USA-Reise des DFB-Teams zurück nach Dortmund bringt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die neue Rolle des Stürmers erklärt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Schlotterbeck ist beim BVB aktuell in der Innenverteidigung neben Mats Hummels gesetzt. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete in seinem ersten Kader aber auf ihn. "Bei Nico ist es so, dass er natürlich sehr talentiert ist, mit großem Hunger zu gewinnen, aber ein bisschen zu viele Fehler gemacht hat", sagte Nagelsmann.

BVB: Füllkrug lobt BVB für Bereitstellung eines Privatjets

Niclas Füllkrug ist Borussia Dortmund dankbar für die Bereitstellung eines Privatjets, der ihn und die übrigen Nationalspieler des BVB von der USA-Reise des DFB-Teams zurück nach Dortmund bringt. "Ich finde es klasse, dass der BVB das macht", sagte Füllkrug dem kicker.

Neben Füllkrug stehen mit Mats Hummels, Niklas Süle und Julian Brandt noch drei weitere Dortmunder im DFB-Kader. In der Nacht auf Mittwoch treffen sie mit der Nationalmannschaft in Philadelphia auf Mexiko, bereits am Freitag steht ein Bundesligaspiel gegen Werder Bremen an.

"Jeder weiß, dass wir vier Nationalspieler beim BVB eine gewisse Rolle spielen und dort auch gerade einen ganz guten Job machen", sagte Füllkrug. "Der Trainer möchte uns so schnell wie möglich zurück sehen, damit wir zwei Nächte im eigenen Bett schlafen, bevor wir wieder Top-Leistungen bringen sollen."

Füllkrug wechselte im Sommer für 13 Millionen Euro von Bremen nach Dortmund. In seinen ersten zehn Spielen gelangen ihm drei Tore für seinen neuen Arbeitgeber. "Ich gebe zu: Ich habe damit gerechnet, dass es länger dauert, bis ich ankomme und es flutscht", sagte Füllkrug. "Da haben mir die letzten beiden Spiele gegen Hoffenheim und Union Berlin schon ganz gut gefallen von der Art und Weise, wie ich eingebunden war und mich fußballerisch einbringen konnte."