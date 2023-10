BVB vs. Werder Bremen, Noten und Einzelkritiken: Neuzugang liefert Hoffnungsschimmer - Füllkrug gegen Ex-Kollegen abgemeldet

Es bleibt mühsam beim BVB - und erfolgreich. Zum Auftakt des 8. Spieltags setzt sich Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Werder Bremen knapp mit 1:0 (0:0) durch und klettert zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Bundesliga.

Hier geht's zur Analyse des Spiels. Trotz guter Chancen hakt es mal wieder im Sturm der Borussia - selbst ein Höhenflieger der vergangenen Wochen kommt nicht auf Touren. Dafür glänzen die Jubilare und Rekordspieler bei den Westfalen. Im defensiven Mittelfeld setzt ein Neuer erstmals ein Ausrufezeichen. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler.

© imago images BVB vs. Werder Bremen, Noten: Gregor Kobel Bis kurz vor Schluss der Partie nicht einmal ernsthaft geprüft, obwohl die Gäste aus Bremen anfangs durchaus attraktiv nach vorne spielten. Dann aber hellwach bei Werders bestem Konter in der 82. Minute: Mit der Pranke zur Stelle gegen Njinmah. Note: 2,5.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Marius Wolf Sehr aktiv, immer wieder mit gefährlichen Vorstößen in die Spitze. Aber bei den Flanken fehlte einfach die Präzision. Etwas im Pech, dass sein Kopfball nicht gefährlicher aufs Tor der Bremer kam (7.). Hielt die rechte Abwehrseite dicht bis zu seiner Auswechslung nach gut einer Stunde. Note: 3,5.

© imago images BVB vs. Werder Bremen, Noten: Mats Hummels Der Abwehrchef weiter auf Rekordjagd. Mit seinem 349. Einsatz für Schwarz-Gelb zieht Hummels in der Klubrangliste mit Roman Weidenfeller auf Rang zwei gleich. Hatte den früheren BVB-Stürmer Duksch jederzeit gut im Griff. Ließ kurz vor Schluss bei einer klasse Eckenvariante des BVB geschickt den Ball durch. Zeigte trotz USA-Tripp keine Müdigkeit. Note: 3.

© imago images BVB vs. Werder Bremen, Noten: Nico Schlotterbeck Der hundertste Einsatz in der Bundesliga für Dortmunds Innenverteidiger. Gute Passquote, viele Anteile am Spielaufbau. Aber Schlotterbeck ließ Bremens zweiter Sturmspitze Kownacki über weite Strecken zu sehr an der langen Leine. Note: 3.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Julian Ryerson Der Norweger hat viel Selbstvertrauen gesammelt in den letzten Wochen. Probierte es durchaus gefährlich aus der zweiten Reihe (24.). Auf der linken Abwehrseite relativ sicher, ließ kaum etwas zu. Sein Leben als Flankengott muss aber wohl noch etwas warten. Note: 3.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Emre Can Dortmunds Kapitän mit zwei Gesichtern. Defensiv verfiel Can oft in alte, überwunden geglaubte Muster. Seine Risiko-Pässe im defensiven Mittelfeld - die müssen nicht sein und luden Werder mehrfach zu gefährlichen Kontern ein. Stand mehrfach viel zu weit hinten. Dafür mit starken offensiven Impulsen. Ganz starkes Pressing als Auslöser der vielleicht besten BVB-Chance vor der Pause. Und mit der super Vorlage zum Spiel entscheidenden 1:0. Note: 3.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Felix Nmecha Die bislang beste Spiel des früheren Wolfsburgers im Dress von Borussia Dortmund. Der lang ersehnte Hoffnungsschimmer. Super wichtige Rettungsgrätsche gegen Schmid, sonst hätte der BVB vermutlich früh zurückgelegen (15.). Klasse Diagonalball auch auf Brandt (33.). Unwiderstehlicher Antritt und starkes Solo kurz vor der Pause (40.). Traute sich auch im zweiten Durchgang viel zu, sogar einige Tricks. So kann's weitergehen. Note: 2,5.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Julian Brandt Mit 27 Jahren und 171 Tagen zum 300. Bundesligaspiel: Nur zwei Spieler in der Liga-Geschichte waren jünger, als sie diese Marke knackten. Seinen Standards fehlte zunächst der übliche Pfiff. Mit einigen guten Ideen und Anspielen. Aber auch mit dem Leichtsinns-Ballverlust bei einem Konterversuch, der dem BVB fast um die Ohren geflogen wäre (16.). Blieb cool, als es drauf ankam: Brandts schöner Chip ins Werder-Tor (67.) zum 1:0 erlöste den BVB. Note: 2.

© imago images BVB vs. Werder Bremen, Noten: Marco Reus Der frühere BVB-Kapitän nahm sich viele Auszeiten, setzte aber zwischenzeitlich immer wieder einige Highlights. So wie in der 32. als er nach feinem Doppelpass mit Brandt den Ball nur denkbar knapp rechts am Tor vorbei legte. Klasse Flanke auf Malen nach der Pause (54.). In der 62. Minute war für Reus trotzdem Schluss. Note: 2,5.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Donyell Malen Gute Partie des Holländers, nur ohne den krönenden Abschluss. Stellte Werder-Keeper mit einem Distanzkracher früh auf die Probe (6.) und fand auch kurz vor der Pause in Zetterer seinen Meister. Großer Aktionsradius: Als Werder einen tollen Konter fuhr, war es Malen, der Kownacki gerade noch rechtzeitig einholte (10.). Im zweiten Durchgang zu unentschlossen, vor allem bei Reus' starker Vorarbeit. Note: 2,5.

© getty BVB vs. Werder Bremen, Noten: Niclas Füllkrug Zuletzt beim BVB und auch in der Nationalelf mit einem Lauf, doch gegen die alten Kollegen aus Bremen wollte nichts funktionieren. Füllkrug hing oft in der Luft, in der kompakten Mitte der Werder-Defensive war für den Stürmer kaum Platz. Ohne einen einzigen Torschuss bis zu seiner Auswechslung. Note: 5.