BVB, News und Gerüchte: Fans von Borussia Dortmund prügeln sich mit HSV-Anhängern - Mats Hummels spricht über Bundestrainer-Suche

Fans von Borussia Dortmund haben sich bei ihrer Anreise nach Freiburg mit Anhängern des Hamburger SV geprügelt. Mats Hummels äußert sich zur Bundestrainer-Suche. Und: Gregor Kobel findet die Spielweise des SCF "extrem eklig". Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Beide Fangruppen setzten daraufhin ihre Reise fort. Der Zug der Dortmunder wurde um 12.19 Uhr in Herbolzheim nahe Freiburg allerdings wieder gestoppt. "Wegen des Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und der Körperverletzung" suchte die Polizei unter den anwesenden Fans Tatverdächtige vom Zwischenfall in Mannheim.

Demnach soll es zunächst in einer Unterführung zu verbalen Provokationen gekommen sein, ehe die Fans aufeinander losgingen. Die Polizei erklärte, dass die Geschehnisse durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray beendet werden mussten. Immerhin konnten die Beamten offenbar Schlimmeres verhindern. "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hierdurch zu keinen Verletzten", heißt es in der Pressemitteilung.

Vor dem 4:2-Sieg von Borussia Dortmund beim SC Freiburg ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Teilen der Fanlager des BVB und des Hamburger SV gekommen. Die Bundespolizei schilderte in einer Pressemitteilung, dass sich die beiden Anhängerschaften am Samstag gegen 10.35 Uhr auf dem Bahnhof in Mannheim eine Prügelei geliefert hätten. Zu der Begegnung kam es, weil die HSV-Fans auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim saarländischen SV Elversberg waren.

Und vielleicht wird der 34-Jährige unter dem neuen Bundestrainer wieder für die Nationalmannschaft berücksichtigt - mit seinem Doppelpack in Freiburg schickte er schon ein kleines Bewerbungsschreiben an den DFB.

Hummels selbst stand zuletzt 2021 im DFB-Kader und erklärte deshalb: "Ganz ehrlich: Ich war soooo lange nicht mehr dabei, ich habe nicht so ganz einen Einblick in die ganze Materie da." Doch trotzdem lässt ihn die Trainerfrage nicht komplett kalt. "Ich kann das von außen schwierig beurteilen. Ich verfolge es von außen auch mit Spannung."

BVB, News: Emre Can und Gregor Kobel über den Auswärtssieg gegen den SC Freiburg

Torwart Gregor Kobel und Kapitän Emre Can haben sich zum Sieg in Freiburg geäußert. "Auf jeden Fall war der Platzverweis ein Schlüssel zum Sieg, klar. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir den Kampf ein Stück weit angenommen haben", sagte Kobel im ZDF: "Freiburg macht es extrem eklig, sie schlagen viele Flanken rein, sind sehr clever, holen Freistöße raus und sind bei Standardsituationen sehr gefährlich."

Auch Nationalspieler Can weiß, dass man sich drei Punkte im Breisgau hart erarbeiten muss: "Es war sehr anstrengend. In Freiburg ist es nie einfach zu gewinnen, sie sind eine schwer zu bespielende Mannschaft. Sie haben im Spiel etwas geändert, sind anders angelaufen, da haben wir im Spiel keine Lösungen gefunden. Wir haben es trotzdem geschafft, auch wenn es nicht souverän war, aber am Ende zählen in Freiburg die drei Punkte", sagte er bei Sky.

Lange sah es nach einem Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund aus. Doch Mats Hummels und Marco Reus sicherten dem BVB durch einen späten Doppelschlag den ersten Dreier dieser Saison in der Fremde.

BVB: Die kommenden Gegner von Borussia Dortmund